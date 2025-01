Stade Rennais : Coup dur pour Jorge Sampaoli à Rennes !

Le technicien du Stade Rennais, Jorge Sampaoli, devra composer sans l’un de ses cadres pour la rencontre entre l’ASSE et Rennes en Ligue 1. Le défenseur néerlandais, Hans Hateboer, est suspendu.

Stade Rennais : Jorge Sampaoli privé de Hans Hateboer pour le choc Rennes-ASSE

Le Stade Rennais sera privé de l’un de ses cadres pour la rencontre face à l’AS Saint-Etienne en Ligue 1. Le défenseur néerlandais, Hans Hateboer, a écopé de trois cartons jaunes en moins de dix matchs. Il ne pourra pas participer à la rencontre face aux Verts, le 9 février, pour le compte de la 21e journée de Ligue 1.

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a communiqué, mercredi soir, la liste des joueurs suspendus pour avoir reçu trois avertissements en dix rencontres. Le SRFC sera donc privé de son défenseur pour cette rencontre.

Le latéral droit de 29 ans, arrivé en Bretagne l’été dernier en provenance de l’Atalanta Bergame (Italie), a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues cette saison (16 en Ligue 1 et 1 en Coupe de France). Il a écopé de trois cartons jaunes en championnat, synonymes de suspension. C’est un coup dur pour le technicien du SRFC, Jorge Sampaoli, qui a besoin de tous ses joueurs pour mettre fin aux mauvais résultats en Ligue 1.

Le Stade Rennais est en grande difficulté en championnat de France depuis le début de cette saison et pointe désormais à la 16e place au classement. Les Rouge et Noir doivent retrousser leurs manches et rafler des points durant cette seconde partie de saison afin de se maintenir dans l’élite.