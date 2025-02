PSG : Ousmane Dembélé reçoit un coup de pression de Luis Enrique

Ousmane Dembélé, malgré une forme étincelante avec le PSG ces dernières semaines, est invité à en faire encore plus. Luis Enrique, exigeant avec son effectif, a mis la pression sur son ailier, en lui demandant d’améliorer un point précis de son jeu.

PSG : Ousmane Dembélé performant, mais encore perfectible

Arrivé au PSG à l’été 2023, Ousmane Dembélé semble enfin avoir trouvé son rythme sous les ordres de Luis Enrique. Avec 16 buts et 6 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien joueur du FC Barcelone s’impose comme un atout offensif majeur pour les Parisiens. Son triplé face à Stuttgart en Ligue des champions a notamment confirmé son importance dans l’effectif.

Cependant, son entraîneur attend davantage de lui, notamment en matière de passes décisives. « Je suis très heureux que Ousmane s’améliore au niveau de ses statistiques, mais nous sommes très exigeants », a expliqué Luis Enrique en conférence de presse. « Il peut et doit donner plus. Il doit progresser dans ses passes décisives, comme Barcola. C’est tout aussi important que marquer », a-t-il ajouté.

Une exigence constante de la part de Luis Enrique

Luis Enrique ne laisse rien au hasard. Pour lui, un bon entraîneur doit savoir encourager ses joueurs, mais aussi leur rappeler leurs axes de progression, même lorsqu’ils performent bien comme Ousmane Dembélé. « Aider les joueurs, ce n’est pas juste une tape dans le dos quand ça va bien. Quand quelqu’un se trompe, il faut le dire aussi », a-t-il poursuivi.

Ce message s’adresse clairement à Ousmane Dembélé, dont la créativité et la capacité à déséquilibrer les défenses sont indéniables, mais qui doit encore affiner son sens du collectif. Ses dribbles fulgurants et ses accélérations font la différence, mais son entraîneur souhaite qu’il transforme plus souvent ces actions en occasions franches pour ses coéquipiers.

Un mois de février intense pour le Paris SG et Dembélé

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un mois de février intense, avec notamment une série de confrontations face au Stade Brestois, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des champions. Luis Enrique, conscient de l’importance de ces rencontres, veut que son équipe reste concentrée. « Demain, contre Brest, ce sera un autre scénario, on veut continuer sur notre dynamique », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que le barrage de Ligue des champions face aux Bretons serait « différent », où chaque erreur pourrait coûter cher. Ousmane Dembélé a désormais la pression : s’il veut pleinement répondre aux attentes de son coach, il devra non seulement marquer, mais aussi faire briller ses partenaires.