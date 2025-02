Mercato OM : Le mea culpa de Lilian Brassier après son transfert à Rennes

Au lendemain de l’officialisation de son transfert au Stade Rennais contre un chèque de 12 millions d’euros, Lilian Brassier est sorti du silence sur son bref passage à l’OM. Le défenseur central a des regrets.

Lilian Brassier : « Je n’ai pas répondu aux attentes à Marseille »

Arrivé l’été dernier à l’Olympique de Marseille, Lilian Brassier, toujours sous contrat avec le Stade Brestois, a rejoint le Stade Rennais dans l’espoir de relancer sa carrière après sept mois difficiles dans la cité phocéenne. Prêté avec obligation d’achat aux Rouge et Noir, Lilian Brassier s’est exprimé ce samedi sur cet échec.

« Peuple marseillais, je ne me suis pas souvent exprimé ces derniers mois, les circonstances ne s’y prêtaient guère. J’ai préféré agir plutôt que parler. Mais il est temps pour moi de vous dire au revoir, et je tiens à le faire avec la plus grande sincérité. (…) Je dois faire preuve de lucidité : l’histoire aurait dû être différente. À l’OM, il faut répondre aux attentes très rapidement et je dois bien l’avouer, l’adaptation n’a pas été facile.

Porter le maillot de l’OM a été un privilège. Un public et des coéquipiers extraordinaires, des dirigeants et un staff d’une compétence rare. (…) Merci l’OM ! Je vous souhaite sincèrement une deuxième partie de saison pleine de succès », a écrit l’international espoir français sur son compte Instagram.

Coupable de mauvaises prestations répétées depuis le début de la saison, Lilian Brassier a irrémédiablement épuisé son crédit auprès de Roberto De Zerbi et de l’OM, qui ont décidé de se séparer de lui durant ce mercato hivernal, seulement six mois après son arrivée. Conscient d’avoir totalement raté son passage sur la Canebière, le natif d’Argenteuil a donc tenu à remercier chaleureusement le peuple marseillais avant d’entamer son aventure avec le Stade Rennais.