OM – OL : Amine Gouiri titulaire pour l’Olympico ? Le plan de De Zerbi pour terrasser Lyon

L’OM accueille l’OL ce dimanche soir au Vélodrome pour un Olympico explosif. Si Amine Gouiri est attendu pour sa première apparition sous le maillot marseillais, Roberto De Zerbi semble avoir déjà tranché concernant son rôle dans ce choc crucial.

OM – OL : Amine Gouiri, une première en tant que joker face à Lyon ?

Recruté cet hiver pour renforcer l’attaque marseillaise, Amine Gouiri pourrait devoir patienter avant de connaître sa première titularisation. Selon les dernières indications de L’Équipe, Roberto De Zerbi privilégierait la continuité, s’appuyant sur une équipe bien rodée depuis plusieurs semaines. Neal Maupay devrait ainsi débuter à la pointe de l’attaque, avec Gouiri sur le banc.

Le technicien italien semble vouloir intégrer progressivement son nouvel attaquant, tout en privilégiant des entrées en cours de match pour exploiter sa fraîcheur face à des défenses fatiguées. Un choix stratégique qui pourrait s’avérer payant pour l’Olympique de Marseille, notamment dans un match aussi intense que l’Olympico.

Une défense de Marseille stable malgré des absences

En défense, l’Olympique de Marseille devra une fois de plus composer sans Geoffrey Kondogbia, toujours convalescent, et Lilian Brassier, récemment transféré au Stade Rennais. Derek Cornelius devrait être préféré à Luiz Felipe, encore en phase de reprise.

Aux côtés de Leonardo Balerdi et de Murillo, le Canadien aura la lourde tâche de contenir les offensives lyonnaises. Au milieu de terrain, Pierre-Emile Höjbjerg et Valentin Rongier assureront la récupération, tandis que Luis Henrique et Merlin occuperont les ailes pour dynamiser le jeu marseillais.

La composition probable de l’OM face à l’OL :

Rulli – Murillo, Balerdi (cap.), Cornelius – Luis Henrique, Höjbjerg, Rongier, Merlin – Greenwood, Rabiot – Maupay