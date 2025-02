L’AJ Auxerre traverse une période difficile avec une série de huit matchs sans victoire. Ce samedi, le club bourguignon a de nouveau chuté face à l’AS Monaco (2-4), un revers qui a particulièrement irrité l’entraîneur Christophe Pélissier.

Christophe Pélissier critique ses joueurs après la défaite contre Monaco

L’AJ Auxerre avait pourtant bien entamé la rencontre, dominant l’AS Monaco en première période. Avant la pause, les Bourguignons menaient au score (2-1) grâce à des buts de Sinaly Diomandé (38e) et Jubal Júnior (45e+7). Mais au retour des vestiaires, les Monégasques ont renversé la situation, inscrivant trois buts pour s’imposer finalement 4-2.

Un scénario incompréhensible pour Christophe Pélissier, qui n’a pas caché sa frustration après la rencontre : « J’avais dit aux garçons de jouer ce match. On l’a fait, mais pas assez longtemps. À la mi-temps, j’ai cru qu’on refaisait le coup de Marseille. On avait la chance de marquer deux fois en première période, on leur faisait mal, on était présents. J’étais très content. Mais je ne m’explique pas ce trou noir en seconde période. Cela me laisse un goût amer. »

AJ Auxerre : Christophe Pélissier agacé par la performance de ses joueurs 3

Théo Bair dans le viseur des supporters

Parmi les joueurs pointés du doigt par les supporters figure Théo Bair, qu’ils attendaient sur cette rencontre. Malheureusement, l’attaquant canadien a été absent. En conférence de presse, Christophe Pélissier a expliqué les raisons pour lesquelles il n’a pas joué :

« Théo Bair était forfait depuis ce matin à cause d’un problème à la cuisse. » Malgré cette justification, une partie des supporters aurait préféré voir un ajustement tactique ou un autre choix offensif dès le coup d’envoi.

Avec cette nouvelle contre-performance, l’AJ Auxerre enchaîne un huitième match sans victoire (quatre défaites, quatre nuls). Une mauvaise dynamique qui entraîne le club à la 11e place du classement de Ligue 1 avec 23 points. Christophe Pélissier et ses joueurs vont devoir réagir rapidement pour inverser la tendance et retrouver le chemin du succès.