Mercato Angers SCO : Joseph Lopy quitte officiellement le SCO !

Avant la clôture du mercato hivernal, Angers SCO a décidé d’offrir une nouvelle opportunité à Joseph Lopy pour se relancer. Ainsi, le milieu de terrain sénégalais de 32 ans s’est engagé avec le Pau FC, quittant ainsi le club angevin.

Formé à Diambars FC, Joseph Lopy a construit une grande partie de sa carrière en France. Il a débuté à l’étranger avec le FC Sochaux en 2012, avant d’évoluer successivement à l’US Boulogne, Clermont Foot, l’US Orléans et le Nîmes Olympique. Le 19 juin 2023, l’international sénégalais (7 sélections) a rejoint Angers SCO en tant que joueur libre.

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2025, Lopy a réalisé une première saison convaincante avec les Angevins en Ligue 2. En 25 matchs, il a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive, participant activement à la montée en Ligue 1 du club. Avec 1 759 minutes de jeu, il s’est imposé comme un élément clé de l’équipe.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗝𝗼𝘀𝗲𝗽𝗵 🫶



Après un an et demi passés en Anjou, Joseph Lopy s'engage au @PauFootballClub.



Le Club te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière et n'oubliera pas la générosité et la bonne humeur qui t'animent au quotidien 🖤🤍