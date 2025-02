Mercato FC Nantes : La tension monte d’un cran entre Alban Lafont et les Kita au FCN

Le gardien de but du FC Nantes, Alban Lafont, est extrêmement déçu de ne pas avoir été transféré à Watford lors du mercato hivernal. La pépite française pourrait bientôt entamer un bras de fer avec Franck et Waldemar Kita.

Mercato FC Nantes : Le FCN bloque le transfert d’Alban Lafont

On pourrait assister à un bras de fer entre Alban Lafont et les dirigeants du FC Nantes dans les prochains jours. Poussé vers la sortie au FCN, le gardien de but français devait quitter la Beaujoire cet hiver pour se relancer ailleurs. Alban Lafont a été relégué au troisième rang dans la hiérarchie des gardiens de but du FC Nantes après l’arrivée d’Anthony Lopes cet hiver en provenance de l’Olympique Lyonnais.

Selon Ouest-France, Alban Lafont a reçu une offre en provenance de l’Angleterre. Les dirigeants de Watford (D2 anglaise) se seraient positionnés pour accueillir le portier. Mais le FC Nantes a bloqué le départ d’Alban Lafont car ce club anglais a voulu prendre en charge une partie du salaire du joueur.

Alban Lafont n’a finalement pas bougé avant la fin du mercato hivernal et devra donc rester au FC Nantes jusqu’à la fin de la saison et faire face à la concurrence. Une décision qu’il a du mal à comprendre, d’autant plus qu’il a été contraint de s’entraîner avec l’équipe réserve (National 3) pendant cette période du mercato.

Selon les informations de l’insider Emmanuel Merceron, Alban Lafont aurait très mal vécu l’échec de son transfert à Watford dans les dernières heures du mercato. Le joueur est très furieux envers ses dirigeants. « Le joueur est très remonté de ne pas être allé à Watford. On va voir dans quel état ils vont le retrouver demain matin (aujourd’hui, NDLR) sachant que le Mercato sera terminé. Il restera la Turquie, les États-Unis comme destinations possibles… », a-t-il dit.

Alban Lafont a disputé 12 rencontres avec le FCN depuis le début de cette saison.