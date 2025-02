Après le mercato, le PSG officialise une signature historique !

Résolument tourné vers l’innovation, le PSG vient d’annoncer un nouveau partenariat exceptionnel qui constitue une grande première dans l’histoire du football. Explications.

Du jamais vu ! Le PSG et beIN SPORTS lancent une expérience immersive en VR

Le Paris Saint-Germain repousse les limites de l’expérience fan en devenant le premier club européen à proposer des matches de Ligue 1 en réalité virtuelle. En effet, Nasser Al-Khelaïfi a signé un partenariat audacieux et inédit avec beIN SPORTS. Cet accord exclusivement disponible aux États-Unis permettra aux supporters nord-américains de vivre trois matches des Rouge et Bleu d’une manière totalement immersive, grâce à la réalité virtuelle (VR).

Ce mardi après-midi, le PSG a annoncé cette grande nouvelle via un communiqué sur son site officiel. « Le club est fier d’annoncer le lancement d’une salle immersive sur Xtadium, leader mondial des plateformes immersives dans le domaine du sport, en partenariat avec beIN SPORTS, diffuseur officiel de la Ligue 1 aux États-Unis », écrit le Champion de France.

Le communiqué signé de Nasser Al-Khelaïfi précise notamment que « cette initiative révolutionnaire permettra de vivre les matches du PSG en réalité virtuelle, offrant une expérience inédite aux fans de football, d’autant plus qu’elle est renforcée par l’expertise de beIN SPORTS en Amérique du Nord. »

Le Paris Saint-Germain et beIN SPORTS unissent leurs forces pour proposer des matches de Ligue 1 en VR aux fans américains !

Le club est fier d’annoncer le lancement d’une salle immersive sur Xtadium.@beINSPORTSUSA — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 4, 2025

Le dispositif débutera avec la diffusion en VR de trois rencontres de championnat, notamment PSG – AS Monaco, le 7 février, PSG – OM, le 16 mars et PSG – AJ Auxerre le 17 mai. Selon l’engouement suscité, cette initiative pourrait être étendue aux saisons suivantes.

Au-delà des matches en direct, les fans pourront également profiter de résumés et de contenus exclusifs dans les coulisses du club via l’application Xtadium, accessible avec les casques Meta Quest. « L’innovation est dans l’ADN du PSG », souligne Jerry Newman, responsable Innovation et Numérique du club, confirmant l’ambition du PSG de se positionner comme un club « nouvelle génération ».