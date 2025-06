Mercato : Plus aucun doute, Rodrigo Mora arrive au Paris SG

Auteur d’une première prestation remarquée à la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis, le prodige Rodrigo Mora du FC Porto se rapproche sérieusement d’un transfert au PSG. Luis Campos pourrait trouver un accord avec le FC Porto.

Mercato : Accord proche avec le FC Porto pour Rodrigo Mora

Dans les jours à venir, le mercato du PSG, actuellement aux États-Unis pour disputer la Coupe du Monde des clubs, devrait prendre un nouveau tournant. La priorité ? Recruter un défenseur central droit de calibre international. Et alors qu’Ilya Zabarnyi a été défini comme le profil parfait, Luis Campos continuerait de garder la main sur un autre dossier en particulier.

En effet, le conseiller sportif du Paris SG serait déterminé à intégrer Rodrigo Mora dans l’effectif de Luis Enrique la saison prochaine. Après avoir perdu la bataille pour Franco Mastantuono, le club de Nasser Al-Khelaïfi serait sur le point de passer la seconde pour le jeune milieu offensif du FC Porto.

D’après la presse portugaise, notamment A Bola, les dirigeants parisiens et leurs homologues des Dragons seraient proches d’un accord pour un transfert à 50 millions d’euros plus divers bonus pouvant faire grimper la note à plus de 60 millions d’euros.

Récemment prolongé jusqu’en juin 2030, Rodrigo Mora, qui a déjà donné son aval pour un transfert au Paris Saint-Germain, devrait rejoindre ses compatriotes Vitinha, Nuno Mendes, Joao Neves et Gonçalo Ramos en France après la Coupe du Monde des Clubs.

Avec l’ailier de 18 ans, Luis Enrique a trouvé son futur joyau, dont le profil colle à la nouvelle politique du club : miser sur des talents jeunes, créatifs, formés à haut niveau. Si tout se passe comme prévu, Rodrigo Mora devrait rapidement poser ses valises au Campus PSG, tout comme Ilya Zabarnyi.