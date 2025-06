Mercato ASSE : Un nouveau courtisan pour Stassin en Ligue 1

Un autre club de Ligue 1 s’est mis sur les rangs pour le buteur de l’ASSE, Lucas Stassin. Son profil correspondrait à ce que l’entraîneur dudit club recherche pour renforcer son attaque.

Mercato : Le profil de Stassin validé par Pierre Sage au RC Lens

L’ASSE est harcelée pour Lucas Stassin depuis la fin de la saison ! La liste de ses courtisans ne cesse de se rallonger. Il est convoité partout en Europe en plus des clubs de Ligue 1. Parlant du championnat de France, le RC Lens est désormais parmi les clubs désireux de recruter l’avant-centre belge des Verts, selon les informations de Live Foot.

Pour le nouvel entraîneur du club nordiste, Pierre Sage, le buteur de l’AS Saint-Etienne coche plusieurs cases relativement au profil recherché pour dynamiser l’attaque des Sang et Or.

À voir Mercato OM : L’AC Milan proche de craquer pour Bennacer

Lisez aussi : Mercato ASSE : Le départ d’un défenseur des Verts s’accélère

Lucas Stassin a marqué 12 buts, dont 11 en 2025 la saison dernière, en plus de 5 passes décisives, en 28 matchs disputés en Ligue 1. Le Racing Club de Lens pourrait convenir à l’ASSE dont l’idée est de prêter son attaquant de 20 ans pour une saison sans option d’achat. Ainsi, elle pourrait le récupérer à l’issue de la saison prochaine en cas de retour rapide en Ligue 1.

À défaut du prêt de son buteur, l’ASSE espère un transfert à près de 20 M€

Il faut rappeler que l’international Espoir Belge a attiré l’attention du promu le Paris FC, du LOSC et du RC Strasbourg grâce ses performances. À l’étranger, West Ham, Brentford, Brighton, le RB Leipzig, Stuttgart, le Sporting Portugal ou encore le Benfica ont manifesté leur intérêt.

Fort de l’intérêt suscité par Lucas Stassin, l’AS Saint-Etienne pourrait accepter un transfert, mais uniquement en cas d’offres se rapprochant de 20 M€, soit le double de l’indemnité de son transfert de Westerlo en Belgique, l’été dernier.

À voir Mercato : Le Paris FC à fond sur une pépite de l’OGC Nice !