Mercato PSG : La réponse de Keita Kosugi tombe !

Le dossier Keita Kosugi avance bien. Le crack japonais est chaud pour s’engager avec le PSG cet été.

Mercato PSG : Keita Kosugi proche de signer

Un jeune défenseur se rapproche du PSG. L’une des priorités des dirigeants du Paris SG est de recruter de nouveaux défenseurs cet été pour apporter encore de solidité à l’équipe. Le directeur sportif du club de la capitale, Luis Campos est à fond sur une piste en Suède.

Depuis quelques semaines, le nom du latéral gauche japonais Keita Kosugi circule à Paris. Ce jeune défenseur évolue actuellement sous les couleurs du Djurgardens IF en Suède et montre de belles qualités. Ses belles performances suscitent l’intérêt du PSG. Le roc nippon a inscrit trois buts et délivré une offrande en 27 matches cette saison.

À voir Mercato ASSE : Un nouveau courtisan pour Stassin en Ligue 1

Lire aussi : Mercato : Le PSG envoie 100 M€ en Espagne pour ce crack !

Le média Sponichi révèle que les dirigeants parisiens ont entamé des négociations avec leurs homologues suédois pour boucler deal. Et les nouvelles sont bonnes. Keita Kosugi a donné son Ok pour rejoindre l’ogre parisien et goûter à l’ambiance qui règne au Parc des Princes. À Paris, il pourra disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Lire aussi : Mercato PSG : 90M€ ! L’énorme coup que prépare le Paris SG

Toutefois, le PSG et Djurgardens IF n’ont pas encore trouvé un accord définitif. Les deux formations poursuivent les discussions. Si les Parisiens formulent une belle offre, Keita Kosugi s’envolera pour Paris. Luis Campos va accélérer le dossier après la Coupe du monde des Clubs qui se déroule actuellement aux États-Unis. Les hommes de Luis Enrique disputent cette compétition mondiale et pourraient réaliser le quadruplé cette saison.

À voir Mercato OM : L’AC Milan proche de craquer pour Bennacer