Mercato ASSE : Davitashvili remplacé par son compatriote ?

L’ASSE cherche des renforts par anticipation aux probables départs de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin. Elle explorerait une piste en Géorgie pour combler le possible transfert du premier.

Mercato : L’ASSE construit une nouvelle équipe pour la saison prochaine

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE s’est lancée à la recherche de nouveaux joueurs pour reconstituer son équipe. Elle ne compte plus sur les joueurs en fin de contrat. Les Verts décevants la saison dernière et ceux qui n’entrent pas dans les plans d’Eirik Horneland sont aussi poussés vers la porte de sortie du club.

L’AS Saint-Etienne est aussi confrontée au désir des joueurs clés, dont Zuriko Davitashvili, qui ne souhaitent pas jouer en Ligue 2. Auteur de 9 buts et 8 passes décisives en Ligue 1 la saison dernière, l’ailier gauche fait partie des quelques joueurs dont les performances individuelles ont été satisfaisantes. Il a séduit le RC Strasbourg, le Stade Rennais en Ligue 1 et le Besiktas en Turquie.

AS Saint-Etienne : Abuashvili visé pour prendre la place de Davitashvili ?

Par anticipation à un éventuel transfert de l’international géorgien (46 sélections), l’ASSE lui cherche un successeur. Selon l’information du compte X Georgian Footy, la cellule de recrutement des Verts garde un œil sur Giorgi Abuashvili, auteur de 8 buts en 18 matchs dans le championnat géorgien cette saison avec son club, le FC Kolkheti 1913 Poti.

Contrairement à Zuriko Davitashvili, son compatriote est un international Espoir (18 sélections).

Toutefois, son talent, ses qualités techniques, sa polyvalence (ailier ou milieu offensif) et son profil prometteur font de lui une cible de premier choix. Ayant participé à l’Euro U21, Giorgi Abuashvili a été impressionnant face aux Bleuets. Il avait inscrit un but et délivré une passe décisive, malgré la défaite de la sélection de Géorgie (3-2).

La valeur marchande du joueur de 22 ans est estimée à 450 000 euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais l’AS Saint-Etienne doit se préparer à affronter la concurrence, car Giorgi Abuashvili a aussi attiré l’attention de clubs de Ligue 1 en France.