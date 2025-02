Mercato OM : Ismaël Bennacer est officiellement un joueur de Marseille !

L’OM frappe fort en cette fin de mercato hivernal avec l’arrivée d’Ismaël Bennacer. Le milieu algérien de 27 ans débarque en prêt en provenance de l’AC Milan, avec une option d’achat fixée à 12 millions d’euros.

Mercato OM : Ismaël Bennacer, un renfort de poids pour l’entrejeu marseillais

C’est un joli coup réalisé par Pablo Longoria et son équipe. Après plusieurs mois de discussions, l’OM a enfin réussi à convaincre Ismaël Bennacer de rejoindre la cité phocéenne. L’international algérien, qui était déjà dans le viseur du club l’été dernier, vient renforcer un secteur clé de l’effectif.

Mehdi Benatia, directeur sportif marseillais, a joué un rôle crucial dans cette opération en maintenant le contact avec le joueur ces derniers mois. Marseille avait déjà annoncé l’accord pour l’arrivée de Bennacer lundi soir, à quelques heures de la fermeture du mercato.

« L’OM est heureux d’annoncer la signature d’Ismaël Bennacer en provenance de l’AC Milan », peut-on lire dans le communiqué du club. Mardi soir, l’Algérien est officiellement présenté comme nouveau joueur du club phocéen. Il est prêté jusqu’à la fin de la saison pour un million d’euros, avec une option d’achat fixée à 12 millions, plus 3 millions de bonus.

Bienvenue à Marseille 𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞̈𝐥 ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/7HlAEFT3Rq — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 4, 2025

Un retour en forme après une blessure pour Bennacer

Si Ismaël Bennacer n’a disputé que sept matchs cette saison avec l’AC Milan, c’est en grande partie à cause d’une blessure au mollet qui l’a éloigné des terrains entre septembre et décembre. Depuis son retour, il retrouve peu à peu son rythme et son niveau. L’Olympique de Marseille mise sur son talent et son expérience pour apporter une nouvelle dynamique au milieu de terrain.

Son arrivée soulève toutefois des questions sur la hiérarchie au sein du groupe de Roberto De Zerbi. Avec Valentin Rongier, Adrien Rabiot, Pierre-Emile Højbjerg et Geoffrey Kondogbia déjà en place, la concurrence s’annonce féroce.

Les premiers mots de Bennacer à l’OM

Peu après l’officialisation de sa signature, Ismaël Bennacer a adressé un message aux supporters marseillais : « Salut la Team OM ! Très heureux et très fier de vous rejoindre. Très hâte de vous voir au stade. Allez OM ! », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur le compte X du club phocéen. Un enthousiasme partagé par les fans olympiens, qui espèrent voir Bennacer briller rapidement sous ses nouvelles couleurs.