 Mercato LOSC : Olivier Létang bloque le départ d’Angel Gomes de Lille !

Le milieu offensif, Angel Gomes est annoncé avec insistance sur le départ de Lille cet hiver. Mais les dirigeants du LOSC se sont opposés à son transfert vers la Premier League.

Mercato LOSC : Tottenham insiste pour déloger Angel Gomes de Lille

Le LOSC pourrait perdre gratuitement son milieu offensif Angel Gomes, en fin de saison. Le joueur de 24 ans n’a pas encore trouvé un accord avec Lille pour prolonger son contrat qui expire en juin. Angel Gomes a indiqué avant l’ouverture du mercato hivernal que son agent et les dirigeants de Lille ont entamé des discussions pour une prolongation de son contrat.

« Le club et mon représentant discutent. Moi, je me concentre sur le jeu. Honnêtement, ce n’est pas quelque chose auquel je pense. Je suis concentré sur le jeu. Je ne pense pas à l’avenir, je vis au jour le jour, et il y a des gens autour de moi pour s’occuper des choses extérieures. », avait déclaré l’Anglais dans des propos rapportés par La Voix du Nord.

Face à cette situation, un retour en Premier League est évoqué pendant ce mercato hivernal. Le crack anglais intéresse fortement Tottenham. Selon le quotidien britannique The Telegraph, les Spurs se sont positionnés pour recruter l’ancien joueur de Manchester United lors du mercato hivernal. Cependant, le président du LOSC, Olivier Létang a posé son véto pour le départ de sa pépite. Le patron des Dogues a indiqué qu’aucun joueur clé ne quitterait le club en janvier.

Tottenham Hotspur devra donc attendre le prochain mercato estival pour passer à l’offensive et le recruter. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur d’Angel Gomes est estimée à 25 millions d’euros. Cette saison, il a déjà disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues avec le LOSC et a inscrit un but.