Toulouse FC : Carles Martinez Novell dévoile ses attentes contre Guingamp

Dans quelques heures, le Toulouse FC accueillera l’En Avant Guingamp au Stadium pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. À l’approche de cette rencontre décisive, l’entraîneur Carles Martinez Novell a partagé sa vision et les attentes qu’il a pour ses joueurs.

Cristian Cásseres, l’exemple à suivre selon Carles Martinez Novell

Le Toulouse FC traverse une période compliquée en championnat. Le club reste sur une série de quatre matchs sans victoire, avec deux nuls et deux défaites, ce qui l’a fait chuter à la 10ᵉ place du classement, alors qu’il était en course pour le top 6. Alors que la fin de saison approche, la pression monte pour le Téfécé, qui doit également tout faire pour rester en lice en Coupe de France.

L’objectif est clair : décrocher une victoire ce mercredi soir contre Guingamp pour poursuivre l’aventure. Conscient de l’importance de ce match, Carles Martinez Novell a insisté en conférence de presse sur l’état d’esprit qu’il attend de son équipe, prenant en exemple l’attitude combative de Cristian Cásseres :

« Tout le monde est prêt et postule pour une place, y compris Cásseres. Je me demande quel est le meilleur onze à aligner en prenant en compte les aspects physiques, mentaux et l’état d’esprit. Si tout le monde affiche le même niveau que Cásseres, le match sera plus facile », a-t-il confié.

Le technicien espagnol de 40 ans estime que la mentalité du milieu de terrain vénézuélien est en partie liée à ses origines sud-américaines, une combativité qu’il souhaite voir chez l’ensemble de son effectif :

« Mon ambition est d’amener tout le monde au même niveau d’exigence (…). Chaque joueur est différent, mais il existe des différences culturelles. Les Sud-Américains, par exemple, se battent partout et sont de véritables compétiteurs. D’autres aussi, bien sûr, mais eux n’hésitent jamais à aller au duel, même quand certains hésitent », a conclu Carles Martinez Novell.