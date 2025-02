Mercato RC Lens : David Pereira Da Costa a pris sa décision, les détails du deal

Le RC Lens devrait enregistrer un ultime départ après la clôture du mercato français. David Pereira Da Costa va poursuivre sa carrière en MLS, où il s’engagera avec Portland.

Mercato RC Lens : David Pereira Da Costa, un transfert à 6 millions d’euros vers la MLS

Après plusieurs semaines de réflexion, David Pereira Da Costa a tranché : il quitte le RC Lens pour rejoindre les Portland Timbers en MLS. D’après le journaliste Marc Mechenoua, l’opération va rapporter six millions d’euros au club artésien. Le jeune offensif portugais va signer un contrat de 4 ans.

En manque de temps de jeu cette saison (seulement 11 apparitions), le milieu offensif de 24 ans a été convaincu par le projet nord-américain. Portland, qui insistait depuis plusieurs semaines pour le recruter, a finalement obtenu gain de cause. Un nouveau défi attend le joueur, qui tentera de relancer sa carrière dans un championnat en pleine expansion.

Le RCL clôt son mercato avec un bilan positif

Ce départ attendu de David Pereira Da Costa vient parachever un mercato hivernal fructueux pour le Racing Club de Lens sur le plan financier. Avec près de 60 millions d’euros engrangés, notamment grâce à la vente d’Abdukodir Khusanov à Manchester City, le club artésien a largement renfloué ses caisses.

Dans le sens des arrivées, Lens a été plus mesuré, en misant notamment sur Jeremy Agbonifo, dont l’option d’achat sera levée en fin de saison pour environ 7 millions d’euros. Formé au RCL, David Pereira Da Costa va découvrir un nouvel environnement en MLS. À Portland, il devrait bénéficier de plus de temps de jeu et d’une place importante dans l’effectif.