Mercato LOSC : La Premier League veut dépouiller Lille

La direction du LOSC se trouve dans une situation délicate. Jonathan David et Angel Gomes, dont les contrats expirent à la fin de la saison, pourraient quitter Lille et filer en Angleterre.

Mercato LOSC : Deux cracks de Lille sur le départ

Le LOSC pourrait perdre gros à l’issue de la saison. Jonathan David et Angel Gomes, tous deux en fin de contrat, suscitent l’intérêt de clubs de Premier League, et un géant anglais serait prêt à recruter les deux joueurs l’été prochain.

Jonathan David réalise une belle saison avec Lille en Ligue 1 comme en Ligue des Champions et attire l’attention de nombreux clubs européens. L’international canadien a déjà inscrit 20 buts toutes compétitions confondues avec le LOSC cette saison. Malgré toutes les tentatives de la direction lilloise de prolonger son contrat, le serial buteur canadien a refusé de signer un nouveau bail avec les Dogues.

Son coéquipier britannique, Angel Gomes, malgré une blessure au mollet, retrouve progressivement sa place dans l’équipe de Bruno Genesio. Leurs situations attirent l’attention de plusieurs cadors européens, notamment en Premier League.

Selon le média britannique TEAMtalk, Manchester United s’intéresse à Jonathan David et Angel Gomes. Les Red Devils pourraient tenter de recruter les deux joueurs lors du prochain mercato estival. Manchester United devra se montrer convaincant pour devancer la concurrence dans ce dossier.

Selon Tribal Football, Newcastle United serait également intéressé par l’international canadien pour remplacer Alexander Isak. Les Magpies seraient désormais en pole position pour s’offrir Jonathan David lors du prochain mercato estival. Des discussions seraient en cours entre les deux parties.

Angel Gomes, quant à lui, connaît bien Manchester United, club où il a été formé et avec lequel il a même joué quelques matchs en équipe première. Le média anglais révèle que l’entraîneur du club, Ruben Amorim, serait un grand fan du milieu offensif lillois et aurait demandé à sa direction de le recruter gratuitement l’été prochain.

Le quotidien britannique The Telegraph indique que Tottenham se positionne aussi pour recruter le crack anglais. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur d’Angel Gomes est estimée à 25 millions d’euros. Cette saison, il a déjà disputé 19 rencontres toutes compétitions confondues avec le LOSC et a inscrit un but.