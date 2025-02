Mercato OM : Le dossier Amine Harit bouclé, son sort est enfin fixé !

Le destin d’Amine Harit bascule. Alors qu’il était annoncé sur le départ lors du mercato, le milieu offensif marocain va finalement poursuivre son aventure à l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Aucun départ en vue pour Amine Harit !

Amine Harit, le milieu offensif de l’Olympique de Marseille, réalise une saison en dents de scie. Après un début prometteur sous les ordres de Roberto De Zerbi, où il s’était imposé comme un élément clé de l’équipe, ses performances ont connu un coup d’arrêt brutal. Une blessure au mollet, survenue après son expulsion face au PSG (3-0), l’a écarté des terrains pendant plusieurs semaines.

Ces pépins physiques ont alimenté les rumeurs de départ lors du mercato hivernal, sachant que de nombreux clubs étaient intéressés par son profil. Mais son état de santé fragile a refroidi les ardeurs des différents prétendants. Et même si le mercato hivernal se poursuit dans d’autres pays comme la Turquie, Amine Harit ne devrait pas bouger.

La Provence assure en effet que l’OM ne prévoit plus de le céder et compte sur lui pour apporter un plus à l’équipe lors des prochaines rencontres. Le milieu offensif marocain aura à cœur de retrouver son niveau de début de saison et de prouver qu’il a toujours sa place dans le groupe de Roberto De Zerbi.

Les mois à venir seront déterminants pour son avenir à Marseille. Le joueur de 27 ans devra saisir toutes les opportunités qui se présenteront à lui pour se relancer sous le maillot phocéen et regagner la confiance de son entraîneur.