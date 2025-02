Mercato : Le PSG frappe un double coup retentissant ! Officialisation imminente

Alors que le mercato hivernal vient tout fraîchement de refermer ses portes en France et dans les principaux championnats européens, le PSG prépare d’ores et déjà l’intersaison avec deux dossiers prioritaires totalement bouclés.

Mercato : Le PSG double Man United et le Barça

Après plusieurs mois de négociations, le Paris Saint-Germain est parvenu à finaliser un dossier prioritaire en interne. Arrivé en 2021 en provenance du Sporting Portugal, Nuno Mendes va finalement poursuivre son aventure avec le PSG. Mécontent de la proposition de sa direction, le latéral gauche de 22 ans a envisagé un départ durant l’hiver.

Manchester United et le Barça se sont même positionnés pour le recruter, mais les dirigeants parisiens ont fermé la porte. Mais après quelques difficultés dans les discussions, le Paris SG et le clan Mendes sont tombés d’accord pour une prolongation longue durée, selon plusieurs sources, notamment Fabrizio Romano, RMC, L’Équipe et Abdellah Boulma. Initialement sous contrat jusqu’en juin 2026, Nuno Mendes est désormais lié au club francilien jusqu’en 2030.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1887812227668857030

« Nuno Mendes a signé un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain ! Le nouveau contrat, valable pour les 5 prochaines années, a fait l’objet d’un accord verbal en décembre et est désormais signé, avec une annonce à suivre. Nuno sera l’un des plus gros salaires du PSG grâce à une augmentation de son salaire et à un contrat plus long », rapporte le journaliste italien.

Avec cette prolongation, le PSG s’assure la présence de l’un des meilleurs au monde à son poste et le principal concerné s’offre le salaire de ses rêves. En effet, Romano Fabrizio ajoute que Nuno Mendes va devenir l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif de Luis Enrique, qui, lui aussi, a scellé son avenir chez les Rouge et Bleu.

Luis Enrique prolonge au Paris SG jusqu’en 2027

Nommé à l’été 2023 en remplacement de Christophe Galtier, Luis Enrique a rapidement mis tout le monde d’accord au Paris SG. Lié jusqu’au 30 juin 2025, l’ancien coach du FC Barcelone va poursuivre son travail dans la capitale. Grand fan du Catalan de 54 ans, qu’il considère comme le meilleur entraîneur au monde, Nasser Al-Khelaïfi l’a convaincu de signer un nouveau bail de deux ans, soit jusqu’en 2027.

https://twitter.com/RMCsport/status/1887841952873255238

D’après les renseignements obtenus par le journaliste Fabrice Hawkins de RMC Sport, la prolongation de contrat de Luis Enrique, signée depuis octobre passé, sera officialisée ce vendredi soir. Tout comme celle de Nuno Mendes. Leader de la Ligue 1, le PSG se déplace à Monaco ce soir pour le compte de la 21e journée de Ligue 1.