Christophe Galtier, qui va être démis de ses fonctions d’entraîneur au PSG, un an avant la fin de son contrat, va toucher un petit pactole pour son départ.

Depuis mardi dernier, Luis Campos a informé Christophe Galtier qu'il ne serait plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais le club de la capitale n'a toujours pas officialisé le départ du technicien de 56 ans. Et pour cause, la direction du Paris SG tente de trouver un terrain d’attente avec Galtier depuis la semaine passée en vue d’une rupture conventionnelle de travail. Et ce lundi, le journal Le Parisien rapporte que les deux parties sont tombées d’accord sur le montant de l’indemnité pour leur séparation.

Mercato PSG : Christophe Galtier va partir avec un gros chèque

Un an seulement après sa nomination en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier va à son tour quitter le banc du Paris Saint-Germain avec un titre de champion de France à la clé, notamment. Et selon les informations relayées par le quotidien régional, « l’ancien coach de Saint-Étienne et Nice va partir avec un chèque de 6 millions d’euros, en dessous des indemnités auxquelles il pouvait prétendre. » Le fruit des tractations puisqu’il percevait un salaire estimé à 600.000 euros brut mensuels, soit 7,2 millions d’euros par saison.

Ce départ bouclé, le Paris SG travaille désormais sur la venue d'un nouvel entraîneur. Pour la succession de Galtier, le nom de Julian Nagelsmann figure sur une liste de trois techniciens arrêtés par les dirigeants parisiens. En plus du coach allemand de 35 ans, le PSG songerait aussi à l’expérimenté Luis Enrique (53 ans), libre de tout engagement depuis l’hiver dernier, ainsi que Xabi Alonso (41 ans), en fonction au Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2024. De son côté, Christophe Galtier est annoncé ces derniers jours dans le viseur du SSC Naples et de l'OM.