OL : Bilan du mercato, l’Olympique Lyonnais satisfait de sa stratégie

L’OL a fait le bilan de son mercato d’hiver très mouvementé. Le club rhodanien se dit entièrement satisfait, malgré l’interdiction de recrutement.

Mercato agité à l’OL : neuf départs actés et une satisfaction affichée !

L’OL était interdit de recrutement pendant ce mercato hivernal, mais le club a néanmoins considérablement réduit son effectif. Neuf joueurs de l’équipe professionnelle ont quitté l’OL, sous diverses formes. Wilfried Zaha et Anthony Lopes ont été libérés de leur contrat et sont partis libres. Gift Orban, Jeffinho, Maxence Caqueret, Adryelson et Saïd Benrahma ont été transférés. Mahamadou Diawara et Justin Bengui ont été prêtés sans option d’achat.

Après la fermeture du mercato hivernal, la direction du club s’est dite satisfaite du bilan. « Le mercato a été assez intense et mouvementé, mais nous étions préparés et voulions agir rapidement sur certains départs, ce que nous avons bien fait. Nous avons réussi à obtenir l’effectif que nous souhaitions », a déclaré Matthieu Louis-Jean.

Louis-Jean : « Les joueurs qui sont partis avaient moins de temps de jeu »

Le directeur du recrutement a ensuite expliqué la politique de l’OL pendant cette fenêtre de transferts. « Nous avions une ligne de conduite : écouter le marché et saisir certaines opportunités. L’objectif depuis le départ était de conserver le noyau de l’équipe pour rester compétitifs. Nous avons gardé les joueurs que nous voulions et trouvé des solutions de sortie pour ceux qui jouaient moins. Il fallait trouver un équilibre. Les joueurs qui sont partis avaient moins de temps de jeu », a justifié le dirigeant.

L’OL a résisté aux offres pour Cherki, Nuamah et Mata

Des joueurs valorisés sur le marché, notamment Rayan Cherki, et certains cadres de l’OL ont été très sollicités cet hiver. Cependant, le club a résisté aux offres de leurs prétendants, car John Textor n’avait pas la possibilité de les remplacer.

« Certains joueurs importants, comme Cherki, Ernest Nuamah et Clinton Mata, ont été sollicités. Mais nous sommes restés fermes, car nous voulions rester ambitieux et garder le noyau de l’équipe pour obtenir de bons résultats sur cette deuxième partie de saison », a avoué le responsable du recrutement lyonnais.

Le transfert de Thiago Almada à l’Olympique Lyonnais était programmé

Dans le sens des arrivées, seul Thiago Almada a renforcé l’équipe de l’OL. Il a été prêté gratuitement par Botafogo, pour six mois. Son transfert à Lyon était programmé selon Matthieu Louis-Jean : « Thiago est un joueur que nous suivons depuis longtemps, avant son transfert à Botafogo. Il était une cible importante pour nous. Le club est ravi de son arrivée »