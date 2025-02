Mercato RC Lens : Przemysław Frankowski force son transfert au Galatasaray !

Le latéral droit polonais, Przemysław Frankowski, a entamé un bras de fer avec les dirigeants du RC Lens pour forcer son transfert au Galatasaray en Turquie.

Mercato RC Lens : Przemysław Frankowski part au clash avec les dirigeants du RCL

Galatasaray est venu perturber les plans du RC Lens pendant ce mercato hivernal. Le cador turc fait le forcing pour recruter le latéral droit polonais Przemysław Frankowski, même après la fermeture du mercato hivernal dans la plupart des pays européens.

Le club stambouliote a fait une première offre pour Przemysław Frankowski, que les dirigeants du RCL ont refusée. Cependant, le joueur a décidé de rejoindre Galatasaray, et a même refusé de disputer la rencontre contre l’OGC Nice et de ne plus s’entraîner avec son équipe.

La décision de Przemysław Frankowski est compréhensible : Galatasaray lui offre un contrat jusqu’en juin 2028 avec un salaire annuel de plus de 2,5 millions d’euros net, une somme bien supérieure à ce qu’il gagne actuellement au Racing Club de Lens.

Selon Foot Mercato, la tension monte d’un cran entre l’international polonais et la direction du RCL. Il sera difficile pour le RC Lens de retenir un joueur qui ne souhaite plus jouer pour le club et veut coûte que coûte rejoindre Galatasaray.

Cette saison, Przemysław Frankowski a déjà inscrit 4 buts en 18 matchs de Ligue 1 avec les Sang et Or. Sous contrat au RCL jusqu’en 2028, la valeur marchande du Polonais est estimée à 8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.