Mercato LOSC : Trois cadors de Premier League s’arrachent un crack de Lille

Le LOSC risque de perdre l’attaquant canadien Jonathan David à la fin de cette saison. Des clubs de Premier League font les yeux doux à la pépite de Lille.

Mercato LOSC : La Premier League à l’affût de Jonathan David, Lille tremble

Jonathan David passe certainement ses derniers mois à Lille. En fin de contrat avec le LOSC à la fin de la saison, l’international canadien n’a pas l’intention de prolonger son contrat et, sauf rebondissement, il va quitter Lille gratuitement cet été. Les dirigeants du LOSC font feu de tout bois pour conserver leur pépite, mais les négociations n’avancent pas.

Jonathan David et le président du club, Olivier Létang, ont confirmé que les discussions sont en cours, mais il sera difficile pour le LOSC de convaincre le serial buteur canadien. « Comme le président (Olivier Létang) l’a dit à plusieurs reprises, il y a des discussions. On parle et, après, aucune décision n’est prise. On est en train de parler (…) La porte n’est jamais fermée. C’est du 50-50 », avait déclaré Jonathan David dans une interview accordée à La Voix du Nord.

Jonathan David, en pleine forme, suscite l’intérêt des plus grands clubs qui se bousculent pour s’attacher ses services. Cette saison, le crack lillois a déjà inscrit 12 buts en 19 matchs de Ligue 1. En Italie, le Canadien est dans le viseur de l’Inter Milan et de la Juventus. D’autres clubs européens comme le Bayern Munich et le FC Barcelone flairent le coup. C’est notamment en Angleterre que Jonathan David a la cote.

Selon Mundo Deportivo, Manchester United serait particulièrement intéressé par le profil du Canadien. Le club mancunien pourrait passer à l’action dans les prochains mois. Cependant, la concurrence s’annonce rude, puisque Newcastle et Liverpool seraient également prêts à recruter le buteur lillois. Selon Tribal Football, Newcastle United bouge discrètement les lignes pour damer le pion à ses concurrents. Des discussions seraient en cours entre Jonathan David et les Mapgies.