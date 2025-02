OM : De Zerbi tient le nouveau Marco Verratti, le PSG peut trembler

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a vu juste en recrutant Ismaël Bennacer cet hiver. L’Algérien est même comparé à Marco Verratti par sa classe et son impact sur le jeu de son équipe.

Ismaël Bennacer fait forte impression à l’Olympique de Marseille. Recruté cet hiver en provenance de l’AC Milan, le milieu de terrain algérien a rapidement conquis les cœurs des supporters phocéens. Titulaire lors de sa première rencontre face à Angers, il a livré une prestation de haute volée, confirmant tout le bien qu’on pensait de lui.

Les statistiques sont éloquentes : 103 passes réussies sur 104 tentées ! Une performance exceptionnelle qui témoigne de la justesse technique et de la vision de jeu d’Ismaël Bennacer. Son influence dans l’animation du jeu de l’OM a été telle que certains n’ont pas hésité à le comparer à Marco Verratti.

Ludovic Obraniak, consultant pour la chaîne L’Équipe, a souligné les similitudes entre les deux joueurs. « Neuf ballons récupérés, c’est énorme. Les ballons récupérés, l’importance dans l’organisation… C’est à mettre avec des guillemets, mais pour moi l’OM a trouvé son Verrati. C’est-à-dire son leader technique dans sa première relance », a-t-il déclaré.

Roberto De Zerbi vise plus haut en championnat

Si Obraniak a précisé que Bennacer n’avait pas encore le niveau de l’ancien milieu de terrain du PSG, il a tout de même souligné leurs points communs. « Il y a aussi ce côté tenace à la récupération. Neuf ballons récupérés, c’est énorme dans un match ! Donc pour être clair, il est dans la famille de Verratti », a-t-il ajouté.

Avec l’arrivée d’Ismaël Bennacer, l’OM dispose désormais d’un milieu de terrain de très haut niveau. Sa capacité à dicter le tempo du jeu, à récupérer les ballons et à lancer les attaques en profondeur va être un atout majeur pour l’équipe phocéenne dans la course au titre. D’ailleurs, Roberto De Zerbi a prévenu que son équipe ne compte rester éternellement dauphin du PSG.

Les Phocéens visent plus haut et comptent mettre un terme à l’hégémonie des Parisien en championnat. « Si on veut faire partie de ce club, il faut avoir de l’ambition, cette obsession de regarder devant nous », a-t-il lancé. Le leader parisien est donc averti, les recrues de l’OM ne « sont pas là pour arriver deuxièmes » en fin de saison.