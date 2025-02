OM : Roberto De Zerbi, un entraîneur suivi de près hors de France !

Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’OM a retrouvé un nouveau souffle. Le coach italien a insufflé un style de jeu efficace et ses méthodes attirent les regards en Europe.

Roberto De Zerbi à l’OM, un succès qui dépasse les frontières

L’OM, sous la houlette de Roberto De Zerbi, confirme match après match son statut de sérieux prétendant au titre. La victoire convaincante à Angers (0-2) ce week-end en est la dernière illustration. Les hommes de De Zerbi se montrent particulièrement performants à l’extérieur, avec un bilan éloquent de neuf victoires en onze déplacements.

Cette régularité témoigne d’une équipe solide, bien rodée et parfaitement adaptée au style de jeu offensif et maîtrisé prôné par l’entraîneur italien. Depuis son arrivée à l’OM, Roberto De Zerbi a en effet imposé sa marque et les résultats sont au rendez-vous. Avec 43 points en 21 matchs, il intègre le top 3 des entraîneurs les plus performants de Marseille à ce stade de la compétition, derrière Igor Tudor et Marcelo Bielsa. Un travail remarque qui ne manque pas inaperçu en Europe.

La venue d’Ismaël Bennacer en provenance du Milan AC en janvier dernier a certes renforcé l’effectif marseillais. Mais le milieu de terrain algérien a avoué qu’il est séduit par le style de jeu de De Zerbi, qu’il suit depuis un long moment. « J’ai beaucoup suivi cet entraîneur, ce qu’il a apporté à ses équipes. C’était quelque chose qui me plaisait depuis longtemps », a confié Bennacer en zone mixte. Une déclaration qui souligne l’attractivité de l’OM et de son entraîneur sur le marché des transferts.