Ligue des Champions : Le Stade Brestois crée l’événement face au PSG

Une excellente nouvelle est tombée pour le Stade BrestOIS, ce lundi, à la veille du barrage aller de Ligue des Champions contre le PSG. Explications.

Ligue des Champions : Le Stade Brestois reçoit le PSG dans un stade comble à Guingamp

Le Stade Brestois sera aux prises avec le Paris Saint-Germain, mardi, en barrage aller de la Ligue des Champions. Un match que les Bretons vont aborder dans les meilleures dispositions possibles avec la nouvelle réjouissante qui leur est parvenue, ce lundi. Les deux équipes finiront par se connaître par cœur d’ici la fin de saison. Pour la première fois de leur histoire, Brest et le PSG vont s’affronter sur la scène continentale.

Pour autant, ce choc n’a rien d’inédit puisque les deux clubs se sont déjà croisés à deux reprises cette saison, comme à l’accoutumée. Les Pirates s’étaient inclinés face aux Parisiens en septembre dernier au Parc des Princes (3-1) avant de chuter à nouveau au Stade Francis-Le Blé début février (2-5). Cependant, l’ambiance sera tout autre ce mardi puisque c’est au Municipal du Roudourou que le Stade Brestois va recevoir le Paris Saint-Germain pour le barrage aller de la Ligue des Champions.

Mais, il y a encore quelques heures, les Ty-Zefs n’étaient pas certains de compter sur tous leurs supporters puisqu’il y avait encore des places vides au Roudourou. Entre l’horaire (18h45), le contexte, la distance entre les villes de Brest et Guingamp ou encore le prix élevé des tickets, la billetterie ne faisait pas le plein.

La situation a toutefois évolué dans le meilleur des cas pour Brest qui annonce ce lundi que le Roudourou sera finalement à guichets fermés lors du choc contre le PSG. « Le match Brest-Paris SG à guichets fermés ! Le stade de Roudourou sera complet ce mardi pour le « match aller » de barrage de Ligue des Champions. Merci à tous pour votre soutien ! », a écrit le club breton sur son compte X officiel.

Une très bonne nouvelle pour Éric Roy et ses hommes qui pourront compter sur l’appui de tout un stade pour aller chercher un exploit face au Paris Saint-Germain. De leur côté, Luis Enrique et les joueurs parisiens ne seront pas seuls en Bretagne, puisque sur les 15.000 spectateurs attendus mardi soir à Guingamp, 950 sont supporters des Rouge et Bleu.