Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset dépité mais toujours optimiste pour le maintien

Ce week-end, le Montpellier HSC a essuyé une nouvelle défaite en Ligue 1 face au RC Strasbourg. Le club héraultais s’est incliné (0-2) après une prestation décevante. En conférence de presse, l’entraîneur Jean-Louis Gasset a exprimé sa frustration mais continue de croire au maintien.

Jean-Louis Gasset analyse la défaite face au RC Strasbourg

Après ses victoires contre l’AS Monaco et le Toulouse FC, le Montpellier HSC rechute avec deux défaites consécutives, ce qui le relègue à la dernière place du classement. Pour Jean-Louis Gasset, cette nouvelle déconvenue face à Strasbourg n’a rien d’étonnant, le club alsacien disposant d’une équipe jeune et dynamique :

« Au niveau de la maîtrise et des occasions, oui. C’est une première mi-temps à l’extérieur contre une équipe comme Strasbourg, ce n’est pas n’importe qui. Ce ne sont que des jeunes très talentueux, qui ont le potentiel pour évoluer dans de grands clubs. J’en ai vu deux ou trois qui y parviendront », a analysé le technicien français, avant d’évoquer la situation compliquée de son effectif.

Les blessures ont encore une fois pesé lourd dans la rencontre : « On aurait été déçus de rentrer à la pause à 0-0, car nous avons eu des opportunités dans les premières minutes. Alors imaginez-vous être menés 1-0, perdre Modibo Sagnan, victime d’un problème musculaire au mollet, puis un quart d’heure plus tard, Becir Omeragic, touché au ménisque… Ça fait beaucoup pour une défense. »

Photo : Jean-Louis-Gasset en route pour Montpellier

« Il ne faut surtout pas baisser la tête »

Malgré cette nouvelle désillusion qui inquiète les supporters et les dirigeants, Jean-Louis Gasset appelle à la patience et à la résilience. Il exhorte ses joueurs à rester positifs avant les prochaines échéances :

« Quand on regarde le classement, on est à trois points du barragiste. C’est frustrant, car on pourrait recoller plus vite que prévu. Mais on le sait depuis le début, il va falloir se battre jusqu’au bout. Il ne faut surtout pas baisser la tête. Mais qu’on nous laisse tranquilles avec les blessures ! Il y a une véritable malédiction sur notre charnière centrale… On a fini avec Mouanga-Chotard en défense, ça fait froid dans le dos », a conclu Jean-Louis Gasset, amer face à cette accumulation de pépins physiques.