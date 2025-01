Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset déçu par ses cadres

Les récentes défaites du Montpellier HSC deviennent une source de frustration pour Jean-Louis Gasset. Le technicien français de 70 ans pointe du doigt ses cadres, qu’il accuse de ne plus assumer leur rôle de leaders sur et en dehors du terrain.

Jean-Louis Gasset critique l’attitude de ses cadres

Ces dernières semaines, les cadres du Montpellier HSC ont manqué à leur mission de leadership. Plutôt que de mener l’équipe à des performances positives en championnat, certains joueurs se laissent emporter par leurs émotions, entraînant des débordements. Téji Savanier et Jordan Ferri, par exemple, ont récemment été impliqués dans des dérapages verbaux qui ont terni l’image de l’équipe.

Une situation qui agace profondément Jean-Louis Gasset. Dans une interview accordée à Midi Libre, l’ancien entraîneur de l’OM a exprimé sa déception :

« Ça rajoute encore du mal au mal. C’est le mal-être des gens, c’est normal. Quand une saison attaque comme ça, j’ai dit aux joueurs, vous avez fait 8 matchs avec un entraîneur, vous avez pris 4 points, on change d’entraîneur, on a fait 9 matchs, on a pris 5 points, on est où on doit être. On a essayé de remettre certaines choses mais on n’y est pas arrivé. Donc j’ai dit, il manque un demi-championnat, on est des professionnels, on va jouer les matchs du mieux possible. »

Photo : Jean-Louis-Gasset en route pour Montpellier

Un constat amer pour Jean-Louis Gasset

Depuis son arrivée, Jean-Louis Gasset éprouve des difficultés à faire progresser l’équipe. Malgré ses efforts, le club peine à sortir de la zone de relégation. Il avoue même nourrir quelques regrets quant à sa décision de prendre les rênes de Montpellier :

« Si j’avais réfléchi quand on m’a demandé, peut-être que je ne serais pas venu, parce que je voyais que le mal était quand même assez profond. Mais à bien y réfléchir, si aujourd’hui j’avais été devant ma télé, je me serais dit que je me suis dégonflé. Et vis-à-vis des gens qui sont partis, à qui je dois beaucoup, je préfère souffrir en étant avec eux que souffrir en étant à l’extérieur. »

Une lutte acharnée pour le maintien

Avec 18 matchs restants et 7 points de retard sur le premier non-relégable, le Montpellier HSC doit impérativement réagir pour assurer son maintien en Ligue 1. Jean-Louis Gasset et ses hommes n’ont plus droit à l’erreur : chaque match est désormais décisif. Les supporters espèrent voir des victoires et des performances dignes d’un club de l’élite française dans les semaines à venir.