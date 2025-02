Mercato Stade Rennais : L’avenir d’Arnaud Kalimuendo scellé au SRFC !

Arnaud Kalimuendo retrouve le sourire au Stade Rennais sous la houlette du nouvel entraîneur Habib Beye. L’attaquant français va rester au SRFC cette saison.

Mercato Stade Rennais : Arnaud Kalimuendo convainc Habib Beye au SRFC

Annoncé avec insistance sur le départ du Stade Rennais, Arnaud Kalimuendo n’a finalement pas quitté la Bretagne avant la fermeture du mercato hivernal. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, le SRFC envisageait de se séparer de l’attaquant français cet hiver puisqu’il n’entrait pas dans les plans de l’ancien technicien Jorge Sampaoli en raison de pépins physiques et de la baisse de sa forme.

Des clubs se sont positionnés pour le recruter et renforcer leur ligne offensive. Selon les informations de Sky Sport, l’Eintracht Francfort, club de Bundesliga, aurait jeté son dévolu sur Arnaud Kalimuendo pour renforcer son secteur offensif.

Le nom de l’attaquant tricolore est également évoqué pour un transfert en Italie. Son profil aurait séduit le technicien de la Juventus, Thiago Motta, selon les informations de Tuttosport. Mais aucun des prétendants n’a réussi à dégainer une offre alléchante pour Arnaud Kalimuendo. L’arrivée du nouvel entraîneur, Habib Beye, a complètement changé la situation de l’ancien Parisien.

Le technicien sénégalais fait confiance à son joueur et lui accorde un temps de jeu considérable. Et déjà les résultats sont satisfaisants. Arnaud Kalimuendo a ouvert le score face à l’ASSE lors de la 21e journée de Ligue 1 et a activement contribué à la victoire des Rouge et Noir (2-0). Le Stade Rennais va conserver sa pépite pour cette seconde partie de saison pour se maintenir dans l’élite.

Cette saison, Arnaud Kalimuendo a déjà disputé 21 rencontres toutes compétitions confondues avec le SRFC et a inscrit 10 buts.