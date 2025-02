Mercato PSG : Randal Kolo Muani renaît en Italie, un transfert définitif l’été prochain ?

L’attaquant français du PSG, Randal Kolo Muani, est en grande forme en Italie sous les couleurs de la Juventus. Le Paris SG aurait fixé un prix pour son transfert définitif.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani de retour à Paris cet été ?

Randal Kolo Muani, en difficulté au PSG, a retrouvé son meilleur niveau en Italie. L’attaquant tricolore n’entrait pas dans les plans du technicien du Paris SG, Luis Enrique, et a été écarté du groupe pendant quelques rencontres. La situation s’est totalement dégradée et le joueur a été obligé de trouver un nouveau point de chute pour se relancer.

Lors des derniers jours du mercato hivernal, Randal Kolo Muani a quitté le PSG et a rejoint la Juventus Turin sous la forme d’un prêt. Et son intégration a été très rapide. L’international français a retrouvé sa meilleure forme et affole les compteurs de buts comme il le faisait à l’Eintracht Francfort en Bundesliga avant de poser ses valises à Paris.

Son prêt à la Juventus Turin est un succès, avec cinq buts en trois matchs pour l’international français. Le technicien du club, Thiago Motta, apprécie beaucoup les performances de Randal Kolo Muani. Suite à ses belles statistiques, les dirigeants de la Juventus envisageraient de le conserver à l’issue de la saison.

Selon les informations de la Gazzetta, le PSG pourrait céder définitivement Randal Kolo Muani si le géant italien lâche au moins 50 millions d’euros. Le champion de France en titre dispose de beaucoup d’armes offensives et ne va pas forcément vouloir le retour du Français à la fin de la saison.