Mercato RC Lens : Après Frankowski, un autre départ déjà programmé au RCL

Le RC Lens continue de perdre des joueurs cet hiver. Tout est bouclé pour le départ du milieu offensif portugais David Pereira da Costa du RCL dans les prochaines semaines.

Mercato RC Lens : David Pereira da Costa en route vers la MLS

Le RC Lens est dépouillé pendant ce mercato hivernal. Des cadres tels que Kevin Danso, Abdukodir Khusanov, Przemysław Frankowski ont tous quitté le RCL pour poursuivre leur carrière ailleurs. Après le départ du Polonais à Galatasaray dans les dernières heures du mercato turc, le club artésien s’apprête à finaliser une autre vente, cette fois-ci souhaitée : celle de David Pereira da Costa.

Le milieu offensif portugais n’entre pas dans les plans du technicien du RC Lens, Will Still et manque de temps de jeu cette saison. Cette situation et les difficultés financières du club artésien précipitent son départ. Selon le journaliste Sébastien Vidal, le crack lensois va débarquer en MLS dans les prochaines semaines.

David Pereira da Costa va rejoindre les Timbers de Portland pour un montant de 7 millions d’euros. Les dirigeants du RC Lens et cette franchise américaine ont trouvé un accord définitif et ont déjà conclu le deal. David Pereira da Costa attend désormais son visa pour rejoindre les États-Unis. Le mercato de la MLS a ouvert ses portes le 31 janvier et se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’avril.

Le Portugais a fait seulement 11 apparitions en Ligue 1 avec le RC Lens depuis le début de cette campagne. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de David Pereira da Costa est estimée à 8 millions d’euros.