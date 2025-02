OL : Redressement des finances de l’Olympique Lyonnais, Textor fait de gros efforts

Surveillé de près par la DNCG, l’OL a déployé des efforts considérables dans le cadre du redressement de la situation financière du club, selon les commissaires aux comptes.

OL : John Textor met au pot plus de 100 M€

La DNCG a imposé des mesures restrictives à l’OL depuis la mi-novembre afin de contraindre le club à combler son important déficit financier, estimé à près de 200 millions d’euros. Concrètement, l’Olympique Lyonnais a été interdit de recrutement et invité à réduire sa masse salariale, sous peine d’être rétrogradé administrativement en Ligue 2.

Après la première moitié de la saison, John Textor a renfloué les caisses du club rhodanien. Il a réalisé des ventes à hauteur de 33,8 millions d’euros, bonus compris, mais sans les transferts assortis d’option d’achat. Eagle Football Group (EFG), la holding propriétaire de l’OL, a également effectué un versement estimé à environ 83 millions d’euros pour remettre à flot les comptes du club rhodanien.

Les nouveaux comptes d’Eagle Football sont « réguliers et sincères »

Les « avancées significatives », évoquées dans les précédents communiqués du groupe, sont désormais validées par les commissaires aux comptes. En effet, les nouveaux comptes d’Eagle Football Group sont maintenant certifiés par ces experts.

Ils assurent que « les comptes annuels modifiés de l’OL sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice ».

OL : Les comptes sont certifiés, mais des incertitudes demeurent encore !

Cependant, John Textor et Eagle Football ne sont pas totalement tirés d’affaire. Les commissaires ont pris soin de préciser : « Nous attirons votre attention sur l’incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d’exploitation ».

En effet, ils font ici référence aux prévisions de financement d’EFG, dont l’entrée du groupe à la bourse de New York ou encore la cession des parts de l’homme d’affaires américain dans Crystal Palace en Premier League.