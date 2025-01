OL : Le gouffre financier de l’Olympique Lyonais révélé, c’est alarmant !

L’OL est sous le coup des sanctions de la DNCG depuis la mi-novembre. On en sait davantage sur l’important déficit financier du club rhodanien qui a mis le feu aux poudres.

L’OL sanctionné par la DNCG depuis la mi-novembre

L’OL a été lourdement sanctionné à l’issue de l’audience de John Textor, le 15 novembre 2024, dans le cadre de l’examen de la situation financière des clubs pour la saison sportive 2024-2025.

La sanction prononcée par la Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG) est la suivante : « Encadrement de la masse salariale et interdiction de recrutement, puis rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours. »

Le président de l’Olympique Lyonnais n’a cessé de critiquer cette décision de la DNCG, qu’il juge « inéquitable ».

Un déficit financier de 175 millions d’euros à l’Olympique Lyonnais

Lors de l’annonce de la sanction, plusieurs médias avaient évoqué un déficit de plus de 100 millions d’euros dans les finances du club. Les chiffres sont désormais plus précis. Selon les informations du journal L’Équipe, il s’agirait d’un déficit financier de 175 millions d’euros. John Textor doit combler une grande partie de ce manque à gagner avant son prochain passage devant la DNCG au printemps.

Pour l’instant, l’OL a conclu trois transferts cet hiver (Maxence Caqueret, Jeffinho et Gift Orban), en plus du départ libre d’Anthony Lopes. Ces ventes représentent un montant d’environ 32 millions d’euros. D’autres transferts, plus importants, sont envisagés d’ici la fin du mercato hivernal.