Le Stade de Reims devra se passer de sa nouvelle recrue, Jordan Siebatcheu, pour plusieurs semaines. Victime d’une blessure lors du match de Coupe de France la semaine dernière, l’attaquant américain de 28 ans sera absent au moins six semaines.

Des débuts compliqués pour Jordan Siebatcheu au Stade de Reims

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Stade de Reims et Jordan Siebatcheu. À peine arrivé en Champagne, l’ancien buteur de l’Union Berlin a subi une blessure sérieuse. L’incident s’est produit lors des huitièmes de finale de la Coupe de France face à Bourgoin-Jallieu. Entré en jeu à la 46ᵉ minute à la place de Keito Nakamura, l’international américain n’a disputé que 20 minutes avant de quitter le terrain, touché au pied.

D’après les premiers examens, Jordan Siebatcheu souffre d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse droite. Son indisponibilité est estimée entre cinq et six semaines minimum, un véritable coup dur pour le Stade de Reims, qui traverse déjà une période difficile en Ligue 1. Le club lutte actuellement pour le maintien, rendant cette absence encore plus problématique.

Stade de Reims : coup dur pour Jordan Siebatcheu et le SDR ! 3

Jordan Siebatcheu recruté pour 4,5 millions d’euros

Recruté cet hiver pour 4,5 millions d’euros, Jordan Siebatcheu s’est engagé avec le Stade de Reims pour deux saisons. Son arrivée visait à renforcer l’attaque rémoise, mais son premier match en Ligue 1 devra attendre. Pour l’instant, il n’a disputé que quelques minutes en Coupe de France avant sa blessure. Le club champenois espère un retour rapide de son attaquant pour retrouver de la dynamique et s’éloigner de la zone de relégation.