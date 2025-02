OL Mercato : Une star de l’Olympique Lyonnais déjà sur le départ !

L’une des stars de l’équipe de l’OL aurait pris une décision par anticipation concernant son avenir, en attendant l’ouverture du prochain mercato hivernal.

Mercato : L’OL lancé dans une vaste opération dégraissage

L’OL a été contraint de dégraisser son effectif pendant le mercato hivernal. Le club a transféré cinq joueurs : Gift Orban, Maxence Caqueret, Adryelson, Jeffinho et Saïd Benrahma. Anthony Lopes et Wilfried Zaha, quant à eux, ont été libérés de leur contrat et sont partis libres. Les jeunes Mahamadou Diawara (20 ans) et Justin Bengui (19 ans) ont été prêtés jusqu’à la fin de la saison.

Annoncé sur le départ lors du mercato estival, puis ayant eu la possibilité de partir cet hiver, Nicolas Tagliafico (32 ans) est finalement resté à l’Olympique Lyonnais. Alors qu’il avait des opportunités, il a décidé d’aller au bout de son contrat, qui court jusqu’en juin 2025.

Nicolas Tagliafico décide de quitter l’OL à la fin de la saison

Cependant, le défenseur latéral gauche ne prolongera pas à Lyon, selon les informations du journal Le Progrès. Il aurait déjà décidé de partir libre à l’issue de la saison, à en croire le quotidien régional. Les nombreuses tentatives de cambriolage à son domicile auraient effrayé l’international argentin (67 sélections). Le départ de Pierre Sage l’aurait également affecté.

Nicolas Tagliafico ne prolongera pas avec l’OL ! ❌🇦🇷



Affecté par le départ de Pierre Sage et inquiet après plusieurs tentatives de cambriolage, il prévoit de quitter le club en fin de saison. 🔜



(@LeProgresOL) pic.twitter.com/hM8zd9iw7N — La Minute Foot (@La_Minute_Foot) February 12, 2025

Il est important de rappeler que Nicolas Tagliafico a signé à l’OL en juillet 2022, après le sacre de l’Argentine à la Coupe du monde. Il est l’un des piliers de l’équipe des Gones. L’expérimenté défenseur a conservé sa place de titulaire, malgré le recrutement du Brésilien Vinicius Abner l’été dernier.