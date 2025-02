OL : Mercato agité, l’Olympique Lyonnais a failli perdre deux joueurs clés coup sur coup !

Outre Rayan Cherki, l’OL aurait pu perdre un autre joueur important de son effectif cet hiver. Une offre de dernière minute, en provenance de Turquie, est arrivée sur le bureau de John Textor, mais il l’a repoussée.

Mercato : Dortmund passe à l’offensive pour Rayan Cherki, Textor résiste !

Le mercato d’hiver a été particulièrement agité à l’OL. Neuf joueurs ont quitté le club, sous diverses formes : Anthony Lopes et Wilfried Zaha sont partis libres, Jeffinho, Gift Orban, Saïd Benrahma, Maxence Caqueret et Adryelson ont été transférés, tandis que Justin Bengui et Mahamadou Diawara ont été prêtés.

L’Olympique Lyonnais a bien failli perdre Rayan Cherki. Ce dernier a reçu une proposition du Borussia Dortmund dans les dernières heures du mercato et a été tenté de rejoindre le club allemand. Cependant, John Textor a catégoriquement refusé de le laisser partir, repoussant une offre de 22,5 millions d’euros.

Après Cherki, l’OL a aussi bloqué le départ de Clinton Mata à Galatasaray

Mais le meneur de jeu de l’OL n’était pas le seul joueur convoité à Lyon en cette fin de marché des transferts. Clinton Mata (32 ans) a également fait l’objet d’une offre de Galatasaray, estimée à 5 millions d’euros par L’Équipe.

Clinton Mata, défenseur de l’OL

Le club turc est passé à l’offensive alors que le mercato était déjà fermé en France. John Textor a donc refusé de laisser filer le défenseur polyvalent. Interdit de recruter cet hiver, l’Olympique Lyonnais n’avait pas la possibilité de remplacer le pilier angolais de sa défense.

Arrivé à Lyon à l’été 2023, Clinton Mata est sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2026 et sa valeur est estimée à 4 millions d’euros sur le marché des transferts.