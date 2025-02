OM : Neal Maupay au cœur d’une nouvelle polémique !

L’attaquant de l’OM, Neal Maupay, ne cesse de faire parler de lui. Sa dernière sortie ? Une attaque virulente contre Paul Scholes, la légende de Manchester United.

OM : Neal Maupay répond sèchement à Paul Scholes

Arrivé cet été à l’Olympique de Marseille, Neal Maupay enchaine de bonnes prestations sous ses nouvelles couleurs. L’attaquant franco-argentin s’est également imposé comme un véritable provocateur sur les réseaux sociaux. Connu pour ses célébrations taquines et ses sorties médiatiques acerbes, l’attaquant de l’OM ne laisse personne indifférent.

Ses cibles sont nombreuses : Everton, Lyon, Angers, et même des légendes du football comme Paul Scholes. Ce dernier, qui avait critiqué les célébrations de Neal Maupay, s’est vu répondre par une attaque personnelle, particulièrement virulente. « Je suis surpris que Paul Scholes puisse mettre mon nom dans sa bouche avec les orteils de sa fille », a écrit le joueur de l’OM sur son compte X.

https://twitter.com/nealmaupay_/status/1889381558076809330

Cette attitude, bien que très appréciée par une partie des supporters marseillais, ne fait pas l’unanimité. Les critiques fustigent un comportement jugé antisportif et irrespectueux. Neal Maupay, lui, assume pleinement ses prises de parole et ne compte visiblement pas changer ses habitudes. Ces provocations répétées alimentent les débats et les tensions, faisant de lui l’un des personnages les plus controversés de Ligue 1.