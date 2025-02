Nasser Al-Khelaïfi mis en examen : Le Qatar annonce sa décision pour le PSG

La mise en examen de Nasser Al-Khelaïfi pour « complicité d’achat de vote et d’atteinte à la liberté du vote » ainsi que pour « complicité d’abus de pouvoirs » a provoqué une onde de choc au Qatar. Sans conséquences pour l’avenir du PSG ?

Nasser Al-Khelaïfi mis en examen : Le Qatar menace-t-il de quitter le PSG ?

D’après l’AFP, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, a été mis en examen pour complicité d’abus de pouvoir dans l’affaire Lagardère, le 5 février passé. L’enquête porte sur une possible tentative d’Arnaud Lagardère en 2018 de faire changer en sa faveur un vote clé du fonds qatari actionnaire de son groupe.

Al-Khelaïfi nie toute implication dans cette affaire et assure n’avoir « aucun lien » avec ce dossier. Selon RMC Sport, cette décision judiciaire a déclenché un fort mécontentement au sein du gouvernement qatari. Malgré l’absence de contrôle judiciaire contre le président du Paris Saint-Germain, les tensions sont vives. Le Qatar pourrait en effet revoir ses investissements en France, y compris dans beIN Sports et le PSG.

Une source proche des autorités de Doha a confié à RMC Sport : « les Qataris en ont assez de ces abus. Fausses poursuites, chantage, critiques constantes… Ils sont blâmés pour l’incompétence des autres et perçus uniquement comme un outil de « soft power ». C’est de l’abus pur et simple, et tout le monde en a assez. » Un désengagement du Qatar représenterait un véritable séisme pour le PSG et le football français, déjà fragilisé par la crise des droits TV avec DAZN. Sauf qu’aux dernières nouvelles, le Qatar n’y penserait pas pour le moment.

PSG, beIN Sports : le Qatar reste en France malgré les rumeurs de départ

Le Qatar réaffirme son engagement envers le PSG et beIN Sports suite aux récentes affaires judiciaires de Nasser Al-Khelaïfi. En effet, selon les renseignements obtenus par le journaliste anglais Ben Jacobs, Qatar Sports Investments (QSI) a rapidement démenti les rumeurs d’un désengagement du Paris SG et de BeIN Sports.

Malgré la « frustration » suscitée par cette situation, le fonds qatari a réaffirmé son engagement à long terme envers le Paris Saint-Germain et son intention de continuer à investir dans le sport français. Le Qatar semble ainsi déterminé à maintenir sa présence dans le paysage sportif français, malgré les turbulences actuelles.