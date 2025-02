Mercato FC Nantes : Nicolas Cozza lâche une bombe sur son avenir au FCN

Nicolas Cozza, défenseur du FC Nantes en prêt de Wolfsburg, n’envisage pas de faire son retour en Bundesliga. Le crack français veut poursuivre l’aventure avec le FCN.

Mercato FC Nantes : Nicolas Cozza veut rester définitivement au FCN

Actuellement prêté par Wolfsburg au FC Nantes pour la seconde saison consécutive, Nicolas Cozza, âgé de 26 ans, s’est prononcé sur son avenir. En conférence de presse ce jeudi, à deux jours du déplacement du FCN à Monaco, le défenseur français a admis ne pas avoir de nouvelles de son club allemand, où il est encore sous contrat pour deux ans.

Nicolas Cozza s’épanouit pleinement au FC Nantes depuis son arrivée. Il a déjà disputé 18 rencontres de Ligue 1 avec les Canaris cette saison et a inscrit un but. Très utile pour le technicien du FCN, Antoine Kombouaré, le crack français affiche une grande détermination pour contribuer au maintien de l’équipe dans l’élite à la fin de cette saison.

Nicolas Cozza se sent heureux au FC Nantes et n’exclut pas la possibilité de prolonger son séjour au FCN. « J’ai toujours aimé être ici, que ce soit le staff, toutes les personnes au club. Et puis j’ai trouvé ici des fans dévoués. Quand je vois le monde et l’ambiance à chaque match, ça me fait chaud au cœur. Donc rester plus longtemps ici, pourquoi pas », a-t-il dit.

Si le FC Nantes assure son maintien en Ligue 1, les dirigeants nantais pourraient décider de conserver définitivement Nicolas Cozza.