Mercato RC Lens : Le RCL boucle un gros départ après Frankowski

Le RC Lens enregistre un deuxième départ après Przemysław Frankowski. La direction du RCL a laissé filer le milieu offensif portugais David Pereira da Costa.

Mercato RC Lens : C’est fini entre le RCL et David Pereira Da Costa !

Le RC Lens continue d’enregistrer des départs durant ce mercato hivernal. Après les transferts de Kevin Danso, Abdukodir Khusanov et Przemysław Frankowski, le RCL a bouclé une nouvelle vente : celle de David Pereira da Costa.

Le milieu offensif portugais ne rentre plus dans les plans de l’entraîneur du RC Lens, Will Still, et manque cruellement de temps de jeu cette saison. Cette situation et les difficultés financières rencontrées par le club artésien précipitent son départ.

Selon le journaliste Sébastien Vidal, le jeune talent lensois va poursuivre sa carrière en Major League Soccer (MLS) dans les prochaines semaines. David Pereira da Costa va rejoindre les Timbers de Portland contre une somme de 7 millions d’euros.

Les dirigeants du RC Lens et la franchise américaine ont trouvé un accord définitif et ont déjà conclu le deal. Le transfert n’est pas encore officialisé, mais le jeune milieu offensif portugais s’est déjà envolé pour les États-Unis et a assisté à l’entraînement de sa nouvelle équipe.

Le Portugais n’a disputé que 11 matchs de Ligue 1 avec le RC Lens depuis le début de la saison. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de David Pereira da Costa est estimée à 8 millions d’euros.