PSG Mercato : Accord entre Ibrahima Konaté et le Paris SG !

À la recherche d’un nouveau défenseur central de classe mondiale, le PSG pourrait frapper le gros coup Ibrahima Konaté lors du prochain mercato estival. Le joueur de Liverpool serait ouvert à un transfert au Paris SG.

PSG Mercato : Ibrahima Konaté, prochaine star du Paris SG ?

Le Paris Saint-Germain prépare activement son mercato estival et ambitionne de renforcer sa charnière centrale avec un recrutement de taille. Et d’après les informations de la chaîne ESPN, le club de la capitale aurait fait d’Ibrahima Konaté, le solide défenseur central de Liverpool, comme l’une de ses grandes priorités pour la prochaine fenêtre de recrutement.

Avec le départ de Milan Skriniar en Turquie et les incertitudes qui planent autour de l’avenir de Marquinhos, le Paris SG cherche à consolider son arrière-garde. Ibrahima Konaté, titulaire indiscutable chez les Reds, représente une cible idéale pour les dirigeants parisiens. Selon les informations d’Anfield Watch, le PSG aurait formulé une offre des plus alléchantes pour le défenseur de 25 ans. Le média britannique révèle que les dirigeants parisiens proposeraient à Konaté un contrat en or, incluant un statut de capitaine, un rôle prestigieux qu’il pourrait endosser au sein du club de la capitale. Une offre qui semble avoir fait mouche puisque le coéquipier de Mohamed Salah envisagerait désormais un transfert à Paris.

Ibrahima Konaté d’accord pour venir au Paris SG

Si l’intérêt du PSG pour Ibrahima Konaté est bien réel, la tâche s’annonce ardue. L’international français est encore sous contrat avec Liverpool pour un an et le club anglais ne compte pas vraiment le laisser partir sans combattre. Des négociations seraient en cours pour une prolongation, preuve que les Reds misent encore sur lui pour l’avenir.

Toutefois, le journaliste Julien Laurens précise que Konaté n’a pas signé la proposition de prolongation offerte par Liverpool et réfléchit encore sur la suite de sa carrière. Mais la perspective de revenir en France ne serait pas un problème pour lui, contrairement à d’autres joueurs qui n’ont jamais voulu faire leur retour en Ligue 1.

Avec 21 sélections en équipe de France, et un rôle prépondérant chez les Reds, Konaté serait un énorme renfort pour le Paris Saint-Germain, mais pour cela, il faudra y mettre le prix. Alors que d’autres clubs européens suivent de près la situation du défenseur français de 25 ans, Liverpool exigera au moins 50 millions d’euros pour laisser partir son roc défensif. Affaire à suivre…