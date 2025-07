Mercato : Il snobe l’ASSE et signe en Espagne !

La relégation en Ligue 2 ne refroidit pas les ambitions de l’AS Saint-Étienne, qui tient à reconstruire son équipe avec de nouvelles recrues. Dans cette optique, le club stéphanois avait jeté son dévolu sur Lucas Perrin au début du mercato estival, mais le défenseur de 26 ans a finalement signé en Espagne.

Mercato ASSE : Lucas Perrin, une piste à oublier !

Suite à une saison cauchemardesque en Ligue 1, qui lui a coûté la descente en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne a pris la décision de renforcer l’ensemble de son effectif. En interne, les recruteurs s’activent pour une reconstruction digne d’un retour dans l’élite du football français. Ils ont ciblé plusieurs joueurs depuis le début du mercato estival, et Lucas Perrin en faisait partie.

Lire aussi : Mercato ASSE : Deux obstacles pour Lucas Perrin

À voir Gros rebondissement à l’OM dans le dossier Igor Paixão

Sociétaire du Hambourg SV en Allemagne, le défenseur central de 26 ans avait évolué sous les couleurs du Cercle Bruges la saison dernière, sous forme de prêt de six mois. Après avoir disputé six matchs avec les Belges, il est revenu en Allemagne. Selon les informations de Bild, l’AS Saint-Étienne s’était positionnée pour sa signature avec un intérêt réel et concret. Malheureusement, les Stéphanois n’ont pas eu les arguments nécessaires pour convaincre Lucas Perrin.

Au revoir, Lucas #Perrin. 🫱🏼‍🫲🏽



Der 26-jährige Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung zu Sporting Gijon in LaLiga2. 🇪🇸



Danke für deinen Einsatz mit der Raute auf der Brust und alles Gute für die Zukunft! 🫶🏼



Alle Infos findet ihr auf der Homepage. 💻#nurderHSV… pic.twitter.com/TNmgxfkUhG— Hamburger SV (@HSV) July 7, 2025

Une lueur d’espoir détruite

Aux dernières nouvelles, l’ancien joueur de l’OM et du RC Strasbourg s’est engagé avec le Sporting Gijón, en deuxième division espagnole. Il a signé un contrat de deux ans, courant jusqu’en juin 2027. Son départ a été officialisé par le Hambourg SV via ses canaux digitaux. Le transfert de Lucas Perrin représente sans doute un véritable coup de froid pour l’AS Saint-Étienne. Mais la direction dispose encore de plusieurs semaines pour trouver un nouveau profil capable de s’imposer en défense.