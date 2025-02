La VAR et l’arbitrage continuent de susciter de nombreuses critiques en Ligue 1. Ce vendredi, le Stade Brestois estime avoir été victime d’une décision contestable de cette technologie, après l’annulation du but de Mama Baldé. Après la rencontre, l’entraîneur Éric Roy a exprimé sa frustration face à cette décision.

Éric Roy en colère contre la VAR

Le duel face à l’AJ Auxerre n’a pas été de tout repos pour le Stade Brestois, qui s’est retrouvé en difficulté. Si les statistiques témoignent d’une large possession en faveur des Bretons, le club bourguignon a su renverser la tendance sur le terrain. Les hommes de Christophe Pélissier ont mené au score durant les deux périodes, obligeant Brest à courir après l’égalisation. Finalement, un but salvateur de Ludovic Ajorque à la 72e minute a permis aux Ty Zefs d’arracher un point (2-2).

Cependant, un autre tournant a marqué la rencontre. Mama Baldé avait inscrit un but à la 37e minute, mais celui-ci a été refusé par la VAR pour une faute supposée sur un défenseur adverse. Une décision jugée trop hâtive par Éric Roy, qui n’a pas caché sa frustration :

« On se fait refuser le but de Baldé pour un talon… et je n’ai pas l’impression qu’Ajorque chargeait Léon. On aurait pu prendre le temps de consulter la VAR plutôt que de siffler immédiatement. Ça crée forcément de la frustration. Mais pour gagner des matchs, il faut déjà éviter d’en encaisser. »

Stade Brestois : Éric Roy exprime sa frustration contre la VAR 3

« Je ne suis jamais satisfait d’un match nul »

Outre cet épisode litigieux, Éric Roy n’a pas apprécié la prestation de ses joueurs et reste déçu du résultat final : « Je ne suis jamais satisfait d’un match nul. C’est une déception, même si nous sommes revenus au score. Quand on regarde les statistiques, on voit que nous avions la maîtrise, mais nous avons encaissé trop de buts. » L’entraîneur brestois a également pointé du doigt les lacunes défensives de son équipe :

« Auxerre aurait pu gagner ce match. Notre défense a été en difficulté, mais c’est en accumulant de l’expérience que nous progresserons. » Malgré ce match frustrant, le Stade Brestois reste en embuscade au classement. Avec 32 points, les Bretons ne sont qu’à une unité de l’Olympique Lyonnais, qui affrontera Montpellier ce week-end. Une lutte acharnée pour le Top 6 s’annonce en Ligue 1.