Vente OM : Il persiste et signe, les Saoudiens arrivent à Marseille !

Les rumeurs concernant la vente de l’OM circulent depuis plusieurs mois. Cependant, aucune officialisation n’a suivi, ce qui laisse planer le doute sur la réalité de cette affaire. Le journaliste Thibaud Vézirian affirme détenir des informations fiables sur ce dossier brûlant.

Vente OM : L’Arabie Saoudite va-t-elle sauver la Ligue 1 ?

La potentielle vente de l’OM a été perçue comme un levier pour favoriser l’attractivité de la Ligue 1 et donc la vente des droits TV. Le litige qui oppose la Ligue de Football Professionnel (LFP) à DAZN, principal diffuseur de la Ligue 1, plonge le football français dans une crise sans précédent. Sur le plan financier, les clubs sont au bord du gouffre.

DAZN et BeIN SPORTS ont acquis les droits, et ce, à un tarif qui n’a rien d’exceptionnel. Certains estiment que le scénario aurait été autre si l’Olympique de Marseille avait été effectivement cédé à des investisseurs saoudiens. Thibaud Vézirian, expert du sujet, explique que les enjeux de la vente de l’OM et ceux des droits TV sont totalement distincts.

Le journaliste insiste quant à la vente du club phocéen et réfute avec véhémence les opinions divergentes. Il a indiqué que la Ligue de Football Professionnel attend avec impatience la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite, mais les investisseurs saoudiens priorisent leurs propres intérêts.

« Est-ce que l’officialisation de la vente de l’OM peut se faire maintenant que l’acquisition des droits TV est faite ? Ça peut se faire tous les jours, avant ou après. J’ai toujours expliqué, à juste titre, que l’OM pouvait sauver le football français, avant cela, et je pense que c’était un coup de poker de la Ligue de Football Professionnel, qui attendait une vente avec grand plaisir. Maintenant, les investisseurs et les hommes d’affaires qui sont derrière ça la jouent pour eux, et ils ont raison aussi de dire qu’ils n’ont pas vraiment besoin des droits TV et du coup », a expliqué Thibaud Vézirian.

On ignore pour le moment quand la vente de l’Olympique de Marseille sera officielle.