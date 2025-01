Vente OM : Une santé financière record, et si McCourt actait la cession de Marseille ?

Annoncée depuis plusieurs mois, la Vente OM n’a toujours pas été officialisée. Entre révélations et démentis, Frank McCourt n’a jamais officiellement évoqué l’intérêt de céder son club. Toutefois, la santé financière actuelle du club phocéen semble être une occasion parfaite à saisir.

Vente OM : Une opportunité en or pour McCourt et Marseille ?

Les résultats financiers de l’Olympique de Marseille sont exceptionnels. Avec un chiffre d’affaires record de 287 millions d’euros en 2024, le club phocéen a intégré le top 20 mondial selon les données du cabinet Deloitte publiées le 23 janvier 2025. Cette santé financière, couplée à une dynamique sportive impulsée par Roberto De Zerbi, fait de l’OM une cible de choix pour de potentiels investisseurs. Et ce dans un contexte où la Vente OM alimente l’actualité.

Frank McCourt se retrouve dans une position enviable. Cette situation pourrait inciter l’Américain à accepter la Vente OM. D’autant plus que les résultats sportifs sont au rendez-vous, avec une deuxième place de Ligue 1 à la clé. Un tel palmarès, associé à une santé financière solide, fait de l’OM une cible de choix pour de nombreux investisseurs, notamment du Moyen-Orient.

Un projet sportif ambitieux pour l’Olympique de Marseille

Malgré ces rumeurs, McCourt n’a jamais caché son attachement au club phocéen et reste concentré sur le projet sportif de l’OM. Il a investi massivement depuis son arrivée et a contribué à stabiliser le projet sportif. Il pourrait donc être tenté de poursuivre l’aventure et de mener l’OM vers de nouveaux sommets.

L’objectif serait alors de consolider la place de l’Olympique de Marseille parmi les grands clubs européens et de remporter de nouveaux trophées. Si McCourt décide de procéder à la Vente OM, il ne manquera pas de prétendants. Les investisseurs étrangers, notamment du Moyen-Orient, sont de plus en plus intéressés par le football européen. L’OM, avec son histoire et son potentiel, représente un investissement sûr.