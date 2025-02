Toulouse FC : Aron Donnum exprime ses regrets après la défaite contre le PSG

Aron Donnum a été l’un des joueurs clés du Toulouse FC face au Paris Saint-Germain (PSG). Malgré une performance solide, les Violets se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1). Après la rencontre, le piston droit norvégien a exprimé ses regrets concernant les occasions manquées, lors d’une interview accordée à DAZN.

Aron Donnum : « Nous aurions pu faire plus »

Titulaire au coup d’envoi, Aron Donnum a disputé l’intégralité de la rencontre face à un PSG dominateur. Le match s’est avéré disputé pour les deux formations, mais ce sont finalement les Parisiens qui ont pris le dessus grâce à un but décisif. Après la rencontre, le joueur norvégien est revenu sur la prestation de son équipe, insistant sur le manque d’efficacité devant le but.

« Je suis déçu actuellement. Je pense que nous avons fait un bon match, car c’est le PSG et ils ont une très bonne équipe. En même temps, je crois que nous aurions pu faire plus. Peut-être pas en termes d’effort, mais nous devons être plus efficaces et saisir toutes les opportunités contre une équipe comme celle-ci. Nous avons tout donné, mais cela n’a pas suffi », a confié le natif d’Eidsvoll.

Un élément clé du Toulouse FC cette saison

Depuis le début de la saison, Aron Donnum s’impose comme un joueur important dans l’effectif de Carles Martinez Novell. L’international norvégien, évalué à 4 millions d’euros, a déjà disputé 24 matchs toutes compétitions confondues, totalisant 1 849 minutes de jeu. Sous contrat jusqu’en juin 2028, il fait partie des cadres sur lesquels le club toulousain s’appuie pour atteindre ses objectifs.