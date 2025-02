Mercato PSG : Le premier dossier du Paris SG pour l’été est déjà connu !

Le PSG a déjà un dossier brûlant sur la table pour le prochain mercato estival : celui de Randal Kolo Muani. Prêté à la Juventus sans option d’achat, l’attaquant français fait sensation en Italie, et relance le débat sur son avenir.µ

Mercato PSG : Kolo Muani, un prêt qui tourne à la réussite à la Juventus

Depuis son arrivée à la Juventus en janvier, Randal Kolo Muani a rapidement trouvé ses marques. Avec cinq buts en seulement trois matches de Serie A, le Français a séduit les supporters turinois et prouvé son efficacité devant le but. Une performance qui contraste avec son passage compliqué au Paris Saint-Germain, où il a souvent été relégué au second plan.

Ce prêt sans option d’achat semble donc bénéfique pour toutes les parties, mais il soulève aussi des questions sur son retour à Paris. Le club italien semble avoir été convaincu par le rendement de l’international français et s’apprête à franchir un pas important avec le PSG. Au sein de la direction de la Juve, l’idée est de conserver Kolo Muani au-delà de son prêt.

Cristiano Giuntoli, le directeur sportif de la Juventus, a confirmé que des discussions auront lieu avec le PSG à la fin de la saison. « Les relations sont très bonnes entre les clubs. Il y a la volonté de continuer, de s’asseoir à la fin de l’année pour voir comment continuer avec lui », a-t-il déclaré, selon TMW. Ces propos laissent entendre que la Vieille Dame souhaite prolonger l’aventure avec Kolo Muani, que ce soit sous forme d’un nouveau prêt ou d’un transfert définitif.

Randal Kolo Muani, un avenir qui se dessine loin du Paris SG

Si Kolo Muani continue sur sa lancée en Italie, le PSG devra prendre une décision cruciale. Faut-il le réintégrer à l’effectif parisien, où la concurrence est féroce avec des joueurs comme Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé ou Kvaratskhelia ? Ou faut-il profiter de son excellente forme pour le vendre à un prix intéressant ?

Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, a déjà montré qu’il ne compte pas sur l’attaquant français, ce qui écarte l’option d’un retour à Paris. Avec ses performances éclatantes en Serie A, Randal Kolo Muani a relancé son marché. Le PSG a donc une bonne opportunité de réaliser une bonne affaire sur le transfert de l’ancien joueur du FC Nantes.