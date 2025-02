PSG : Le successeur parfait de Gianluigi Donnarumma est déjà trouvé

Alors que l’avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG reste incertain, un nom se démarque déjà pour prendre sa succession : Matvey Safonov. Le jeune gardien russe attire l’attention et pourrait bien être la future muraille du Paris Saint-Germain.

Un avenir incertain pour Donnarumma au PSG

Malgré des performances solides cette saison, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG. Le portier italien, arrivé en 2021, fait face à des rumeurs persistantes de départ, notamment vers l’Italie. Si Donnarumma reste un titulaire indiscutable pour Luis Enrique, son avenir dans la capitale française semble de plus en plus flou.

En coulisses, le PSG semble déjà préparer l’après-Donnarumma, et un nom revient avec insistance : Matvey Safonov. Le gardien russe, recruté l’été dernier en provenance de Krasnodar, a été titularisé récemment contre Toulouse FC (1-0), et a signé un clean-sheet remarqué.

Si Safonov n’a pas encore convaincu tout le monde au sein du club, certains observateurs, notamment en Russie, voient en lui le successeur idéal de Donnarumma.

Safonov, le successeur naturel dans les cages du Paris SG ?

Dmitry Bulykin, ancien international russe, n’a pas caché son admiration pour Matvey Safonov. « Safonov se développe et s’améliore rien qu’en s’entraînant au PSG, et il a encore des matchs à venir où il peut garder sa cage inviolée », a-t-il déclaré. « Matvey fait tout correctement, il ne reste plus qu’à entrer dans l’équipe. Il a un grand avenir dans le football européen », a ajouté Bulykin pour Sport.ru.

Pour lui, Safonov possède toutes les qualités nécessaires pour devenir le gardien numéro un du Paris Saint-Germain. « De plus, il apprend le français également. Cette transition était sans aucun doute le bon choix », a-t-il fait remarquer. Sa capacité à gérer la pression, sa réactivité sur sa ligne et son jeu au pied en font un candidat sérieux pour remplacer Donnarumma si ce dernier venait à quitter Paris.

Julien Chevalier également dans le viseur du PSG

Si Matvey Safonov est pressenti comme le successeur de Gianluigi Donnarumma, le PSG explore également d’autres pistes. Julien Chevalier, le jeune talent du LOSC, est suivi de près par les recruteurs parisiens. Considéré comme l’un des espoirs du football français, Chevalier pourrait représenter une alternative crédible ou un concurrent sérieux pour Safonov dans un futur proche.

Le PSG, en quête de stabilité pour ses cages, semble donc préparer minutieusement l’après-Donnarumma. Entre l’expérience naissante de Matvey Safonov et le potentiel de Julien Chevalier, le club parisien pourrait rapidement tourner la page Donnarumma si nécessaire. Reste à savoir si l’Italien prolongera son aventure ou si un nouveau chapitre s’ouvrira pour le PSG avec Safonov ou Chevalier.