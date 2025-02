ASSE Mercato : Le plan de KSV remis en question, des doutes sur les ambitions du repreneur !

À chaque journée de Ligue 1 qui passe, les résultats de l’ASSE ne s’améliorent pas et le club stéphanois se rapproche dangereusement de la Ligue 2. Les choix effectués lors du mercato hivernal par le groupe Kilmer Sports Ventures sont de plus en plus remis en question.

Horneland contraint d’improviser : L’ASSE paye cash ses choix mercato

Après sa cuisante défaite (5-1) à Marseille, l’ASSE semble s’enfoncer inexorablement vers la Ligue 2. Toujours seizième et barragiste, le club stéphanois peine à sortir de la zone rouge. Les Verts auraient pu se retrouver derniers à l’issue de la 22e journée, mais ont été sauvés in extremis par les victoires de l’OL et de l’OGC Nice face au Montpellier HSC et au Havre AC, respectivement.

Si l’AS Saint-Etienne conserve un petit point d’avance sur le HAC et trois sur le MHSC, sa situation reste précaire. Le mercato hivernal, orchestré par le groupe canadien KSV, s’est révélé insuffisant. L’entraîneur Eirik Horneland a dû improviser en défense, en repositionnant Léo Pétrot au poste d’arrière latéral droit, en l’absence d’Yvann Maçon, blessé, et de Dennis Appiah, ménagé après une longue série de 21 matchs consécutifs.

Or, le club stéphanois avait clairement identifié le poste d’arrière latéral droit comme une priorité lors de ce mercato. Ognjen Mimovic, notamment, avait été ciblé avant de finalement s’engager avec Fenerbahçe.

Saint-Etienne plombée par le mercato hivernal, KSV pointé du doigt !

En effet, le rachat de l’AS Saint-Etienne en fin de saison dernière n’a pas été suivi par un mercato à la hauteur des attentes. Cela laisse planer des doutes sur les véritables ambitions des nouveaux propriétaires du club, selon les critiques de Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube, après la troisième défaite des Verts face à l’OM cette saison : « La pauvreté du mercato d’hiver laisse un peu dubitatif sur les vraies envies et les ambitions des repreneurs ».

Rappelons que l’ASSE s’était déjà inclinée (2-0) à l’aller en Ligue 1, puis (4-0) à domicile en 32e de finale de Coupe de France face à Marseille.