OM – ASSE : La déclaration de Quentin Merlin qui va faire mal à Saint-Etienne

Après la démonstration de l’OM face à l’ASSE (5-1), Quentin Merlin n’a pas caché son plaisir. Le défenseur marseillais a reconnu savourer voir ses adversaires déstabilisés sur le terrain, une confession qui risque de piquer du côté de l’AS Saint-Etienne.

OM – ASSE : « On prend du plaisir à les voir perdus », Quentin Merlin

L’OM a surclassé l’ASSE samedi soir au Vélodrome, en s’imposant sur le score sans appel de 5-1. Une prestation aboutie qui reflète les progrès de l’équipe sous les ordres de Roberto De Zerbi. Quentin Merlin, auteur d’un match solide, a exprimé en zone mixte son plaisir non seulement de jouer un football offensif et maîtrisé, mais aussi de voir l’adversaire complètement perdu face aux mouvements marseillais.

Dans une déclaration qui ne passera pas inaperçue du côté de Saint-Étienne, Merlin a confié : « On prend du plaisir à les voir perdus, à les voir s’embrouiller entre eux, parce que c’est signe qu’on a réussi à imposer notre jeu », a-t-il lancé. Une phrase qui illustre parfaitement l’état d’esprit des Marseillais, ravis d’avoir fait déjouer une équipe stéphanoise déjà en grande difficulté cette saison.

Si l’OM a brillé par son jeu fluide et ses combinaisons précises, l’ASSE, elle, a affiché un visage fébrile, incapable de contenir les assauts répétés de l’attaque olympienne.

OM : Une philosophie de jeu bien assimilée

Présent au club depuis janvier 2024, Quentin Merlin a également souligné le travail tactique mis en place par son entraîneur : « Le principe du coach, c’était d’avoir le ballon, de faire bouger l’adversaire. On a réussi à appliquer exactement ce qu’il voulait », a confié l’ancien joueur du FC Nantes.

Cette flexibilité tactique et cette capacité à s’adapter à l’adversaire sont, selon Merlin, la grande force de l’OM cette saison. En face, Saint-Étienne n’a jamais su s’ajuster, semblant désorientée et dépassée. Malgré cette performance impressionnante, Quentin Merlin reste lucide : « On peut toujours faire mieux », estime le joueur de 22 ans, auteur de 15 matchs, 1 but et 3 passes décisives cette saison.

Conscient de ses axes de progression, notamment dans la justesse du dernier geste, le défenseur se montre ambitieux pour la suite de la saison. Avec trois victoires consécutives et une dynamique retrouvée, l’Olympique de Marseille vise haut, tandis que l’ASSE, humiliée, devra panser ses plaies après cette lourde défaite et encaisser des déclarations qui ne manqueront pas de faire réagir.